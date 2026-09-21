Héctor Cúper tomó determinante postura tras rumores por su posible salida de Universitario

Universitario de Deportes no logró mantener su gran momento de forma y, por el contrario, terminó recibiendo una goleada contundente por 4-0 ante Deportivo Garcilaso. Este resultado no solo lo sacó del liderato del Torneo Clausura 2026, sino que también ha generado rumores de una posible salida de Héctor Cúper de la dirección técnica. Tras ello, se conoció que el estratega ya tomó una decisión para el futuro.

Héctor Cúper tomó determinante postura por su posible salida de Universitario

Los hinchas de Universitario han mostrado gran molestia por el desempeño del plantel y el esquema táctico que presentó el técnico. En ese sentido, durante el programa 'Modo Fútbol', Gustavo Peralta se refirió a los rumores que colocaban a Héctor Cúper fuera del club tras la estrepitosa goleada que sufrió el equipo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Al respecto, el comunicador fue contundente al señalar que el técnico argentino no ha recibido ninguna comunicación sobre su salida, por lo que ha decidido continuar trabajando con normalidad. Además, reveló que Cúper está plenamente convencido de que puede revertir la situación que atraviesa la ‘U’.

Héctor Cúper ha decidido trabajar para revertir el rendimiento de Universitario, pese a rumores de salida.

“A Héctor Cúper no le han informado absolutamente nada, él sigue trabajando con normalidad. Él sigue convencido de que puede levantar esto. Hoy se queda, mañana o pasado no sé qué pasará”, reveló el periodista deportivo.

De esta forma, según la información brindada por Peralta, Héctor Cúper continuará al mando de Universitario por el momento, pese al abultado marcador sufrido en Cusco. Sin embargo, el propio comunicador dejó abierta la posibilidad de que la situación pueda cambiar con el pasar del tiempo.

Números de Héctor Cúper desde su llegada a Universitario

Desde su llegada a Universitario, el estratega argentino ha dirigido 14 partidos en el banquillo crema, con un saldo de siete victorias, cinco empates y solo dos derrotas. Sin embargo, las críticas contra Héctor Cúper también apuntan al funcionamiento que ha mostrado el equipo, especialmente en sus últimas presentaciones.