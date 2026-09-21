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Temblor en Perú HOY, lunes 21 de septiembre EN VIVO: IGP confirma último SISMO, ¿epicentro y magnitud?

Consulta aquí los últimos sismos que se registraron hoy, lunes 21 de septiembre. ¿Dónde fue el epicentro, magnitud y hora del movimiento, según el IGP?

Melanni Miranda
Temblor en Perú este lunes 21 de septiembre EN VIVO: epicentro y magnitud, según IGP.
Temblor en Perú este lunes 21 de septiembre EN VIVO: epicentro y magnitud, según IGP. | Composición Líbero / Melanni Miranda
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La actividad sísmica pone en alerta constante a los peruanos a diario. Este lunes 21 de septiembre, puedes revisar EN VIVO los últimos movimientos telúricos reportados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). En Líbero, te informamos las últimas actualizaciones, como la magnitud, hora, profundidad y la ubicación del epicentro de cada sismo registrado en las diversas regiones del país. ¡A estar preparados y mantener la calma!

Revisa los resultados del simulacro presencial UNMSM 2027-I de este domingo 20 de septiembre.

PUEDES VER: RESULTADOS Simulacro UNMSM 2027-I: consulta tu puntaje obtenido en la prueba de hoy, 20 de septiembre

Temblor en Perú HOY, lunes 21 de septiembre EN VIVO: epicentro y magnitud según IGP

07:29
21/9/2026

TEMBLOR HOY EN LIMA, DE MADRUGADA

  • Fecha y Hora Local: 21/09/2026 01:39:49
  • Magnitud: 3.7
  • Profundidad: 89km
  • Latitud: -12.57
  • Longitud: -76.64
  • Intensidad: II-III Mala
  • Referencia: 10 km al N de Mala, Cañete - Lima
07:25
21/9/2026

Bienvenidos

En Líbero te traemos la información más reciente del IGP sobre los sismos registrados hoy, lunes 21 de septiembre de ​2026. Conoce la hora, la magnitud, el epicentro y la profundidad de cada movimiento telúrico ocurrido en territorio peruano.

Melanni Miranda
AUTOR: Melanni Miranda

Melanni Miranda: últimas noticias, entrevistas exclusivas, columnas de opinión y artículos escritos en diario Libero.pe.

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