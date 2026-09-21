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Temblor en Perú HOY, lunes 21 de septiembre EN VIVO: IGP confirma último SISMO, ¿epicentro y magnitud?
Consulta aquí los últimos sismos que se registraron hoy, lunes 21 de septiembre. ¿Dónde fue el epicentro, magnitud y hora del movimiento, según el IGP?
La actividad sísmica pone en alerta constante a los peruanos a diario. Este lunes 21 de septiembre, puedes revisar EN VIVO los últimos movimientos telúricos reportados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). En Líbero, te informamos las últimas actualizaciones, como la magnitud, hora, profundidad y la ubicación del epicentro de cada sismo registrado en las diversas regiones del país. ¡A estar preparados y mantener la calma!
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Temblor en Perú HOY, lunes 21 de septiembre EN VIVO: epicentro y magnitud según IGP
TEMBLOR HOY EN LIMA, DE MADRUGADA
- Fecha y Hora Local: 21/09/2026 01:39:49
- Magnitud: 3.7
- Profundidad: 89km
- Latitud: -12.57
- Longitud: -76.64
- Intensidad: II-III Mala
- Referencia: 10 km al N de Mala, Cañete - Lima
Bienvenidos
En Líbero te traemos la información más reciente del IGP sobre los sismos registrados hoy, lunes 21 de septiembre de 2026. Conoce la hora, la magnitud, el epicentro y la profundidad de cada movimiento telúrico ocurrido en territorio peruano.
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