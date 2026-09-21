La actividad sísmica pone en alerta constante a los peruanos a diario. Este lunes 21 de septiembre, puedes revisar EN VIVO los últimos movimientos telúricos reportados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP). En Líbero, te informamos las últimas actualizaciones, como la magnitud, hora, profundidad y la ubicación del epicentro de cada sismo registrado en las diversas regiones del país. ¡A estar preparados y mantener la calma!

Temblor en Perú HOY, lunes 21 de septiembre EN VIVO: epicentro y magnitud según IGP 07:29 TEMBLOR HOY EN LIMA, DE MADRUGADA Fecha y Hora Local: 21/09/2026 01:39:49

Magnitud: 3.7

Profundidad: 89km

Latitud: -12.57

Longitud: -76.64

Intensidad: II-III Mala

Referencia: 10 km al N de Mala, Cañete - Lima 07:25 Bienvenidos En Líbero te traemos la información más reciente del IGP sobre los sismos registrados hoy, lunes 21 de septiembre de ​2026. Conoce la hora, la magnitud, el epicentro y la profundidad de cada movimiento telúrico ocurrido en territorio peruano.