Temblor en Perú hoy, viernes 18 de septiembre EN VIVO: epicentro, reporte y últimos sismos según el IGP

Mantente informado sobre la actividad sísmica en el país con este reporte EN VIVO de Líbero para HOY, viernes 18 de septiembre. Revisa los últimos movimientos registrados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), así como la magnitud, hora, profundidad y ubicación del epicentro de cada sismo.

PUEDES VER: Reporte del IGP sobre temblores del jueves 17 de septiembre de 2026 en Perú