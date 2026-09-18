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Temblor en Perú hoy, viernes 18 de septiembre EN VIVO: epicentro, reporte y últimos sismos según el IGP
Consulta aquí el reporte EN VIVO del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre los últimos temblores que se registran en el país este viernes 18 de septiembre.
Mantente informado sobre la actividad sísmica en el país con este reporte EN VIVO de Líbero para HOY, viernes 18 de septiembre. Revisa los últimos movimientos registrados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), así como la magnitud, hora, profundidad y ubicación del epicentro de cada sismo.
Temblor en Perú HOY, viernes 18 de septiembre EN VIVO: epicentro y magnitud según IGP
TEMBLOR HOY EN TUMBES
- Fecha y Hora Local: 18/09/2026 01:41:33
- Magnitud: 3.5
- Profundidad: 47km
- Latitud: -3.27
- Longitud: -80.32
- Intensidad: II Zarumilla
- Referencia: 26 km al N de Zarumilla, Zarumilla - Tumbes.
Bienvenidos
En Líbero te compartimos los últimos reportes del IGP sobre los sismos registrados este viernes 18 de septiembre de 2026. Consulta la hora, magnitud, epicentro y profundidad de cada movimiento telúrico ocurrido en el Perú.
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