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Temblor en Perú hoy, viernes 18 de septiembre EN VIVO: epicentro, reporte y últimos sismos según el IGP

Consulta aquí el reporte EN VIVO del Instituto Geofísico del Perú (IGP) sobre los últimos temblores que se registran en el país este viernes 18 de septiembre.

Angie De La Cruz
Revisa el reporte EN VIVO del Instituto Geofísico del Perú sobre los últimos temblores de hoy, 18 de septiembre.
Revisa el reporte EN VIVO del Instituto Geofísico del Perú sobre los últimos temblores de hoy, 18 de septiembre. | Composición: Líbero/IA
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Mantente informado sobre la actividad sísmica en el país con este reporte EN VIVO de Líbero para HOY, viernes 18 de septiembre. Revisa los últimos movimientos registrados por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), así como la magnitud, hora, profundidad y ubicación del epicentro de cada sismo.

Temblor HOY, jueves 17 de septiembre en Perú: IGP reporta epicentro y magnitud del último sismo.

PUEDES VER: Reporte del IGP sobre temblores del jueves 17 de septiembre de 2026 en Perú

Temblor en Perú HOY, viernes 18 de septiembre EN VIVO: epicentro y magnitud según IGP

10:48
18/9/2026

TEMBLOR HOY EN TUMBES

  • Fecha y Hora Local: 18/09/2026 01:41:33
  • Magnitud: 3.5
  • Profundidad: 47km
  • Latitud: -3.27
  • Longitud: -80.32
  • Intensidad: II Zarumilla
  • Referencia: 26 km al N de Zarumilla, Zarumilla - Tumbes.
10:44
18/9/2026

Bienvenidos

En Líbero te compartimos los últimos reportes del IGP sobre los sismos registrados este viernes 18 de septiembre de 2026. Consulta la hora, magnitud, epicentro y profundidad de cada movimiento telúrico ocurrido en el Perú.

Angie De La Cruz
AUTOR: Angie De La Cruz

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Periodista de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Cuenta con 3 años de experiencia en contenido digital.

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