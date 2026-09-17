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Temblor HOY, jueves 17 de septiembre de 2026 en Perú: dónde fue el epicentro y de qué grado según el IGP EN VIVO
El Perú está en el Cinturón de Fuego, zona de alta actividad sísmica. Revisa los reportes del IGP (magnitud, profundidad y epicentros) y prepara a tu familia.
Al encontrarnos en pleno Cinturón de Fuego del Pacífico, la actividad telúrica es constante y exige estar informados al instante. Por ello, en esta cobertura en vivo te traemos la actualización oficial del Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP): conoce la magnitud del último sismo de hoy, jueves 17 de septiembre, la profundidad a la que ocurrió y la ubicación exacta de su epicentro, para que tú y tu familia mantengan la calma y la prevención ante cualquier eventualidad.
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Temblor en Perú HOY, 17 de septiembre EN VIVO: epicentro y magnitud según IGP
TEMBLOR HOY EN UCAYALI
- Fecha y Hora Local: 17/09/2026 05:32:49
- Magnitud: 4.0
- Profundidad: 27km
- Latitud: -11.37
- Longitud: -73.32
- Intensidad: II-III Sepahua
- Referencia: 39 km al SO de Sepahua, Atalaya - Ucayali
Bienvenidos
En Líbero te traemos la información más reciente del IGP sobre los sismos registrados este jueves 17 de septiembre de 2026. Conoce la hora, la magnitud, el epicentro y la profundidad de cada movimiento telúrico ocurrido en territorio peruano.
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Epicentro del temblor HOY, miércoles 16 de septiembre de 2026 en Perú: reporte EN VIVO del último sismo según el IGP
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¡Vamos al Circo!
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