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Temblor HOY, jueves 17 de septiembre de 2026 en Perú: dónde fue el epicentro y de qué grado según el IGP EN VIVO

El Perú está en el Cinturón de Fuego, zona de alta actividad sísmica. Revisa los reportes del IGP (magnitud, profundidad y epicentros) y prepara a tu familia.

María Zapata
Temblor HOY, jueves 17 de septiembre en Perú: IGP reporta epicentro y magnitud del último sismo.
Temblor HOY, jueves 17 de septiembre en Perú: IGP reporta epicentro y magnitud del último sismo. | Composición Líbero / Melanni Miranda.
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Al encontrarnos en pleno Cinturón de Fuego del Pacífico, la actividad telúrica es constante y exige estar informados al instante. Por ello, en esta cobertura en vivo te traemos la actualización oficial del Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP): conoce la magnitud del último sismo de hoy, jueves 17 de septiembre, la profundidad a la que ocurrió y la ubicación exacta de su epicentro, para que tú y tu familia mantengan la calma y la prevención ante cualquier eventualidad.

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Temblor en Perú HOY, 17 de septiembre EN VIVO: epicentro y magnitud según IGP

07:03
17/9/2026

TEMBLOR HOY EN UCAYALI

  • Fecha y Hora Local: 17/09/2026 05:32:49
  • Magnitud: 4.0
  • Profundidad: 27km
  • Latitud: -11.37
  • Longitud: -73.32
  • Intensidad: II-III Sepahua
  • Referencia: 39 km al SO de Sepahua, Atalaya - Ucayali
07:02
17/9/2026

Bienvenidos

En Líbero te traemos la información más reciente del IGP sobre los sismos registrados este jueves 17 de septiembre de ​2026. Conoce la hora, la magnitud, el epicentro y la profundidad de cada movimiento telúrico ocurrido en territorio peruano.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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