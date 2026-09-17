Temblor HOY, jueves 17 de septiembre de 2026 en Perú: dónde fue el epicentro y de qué grado según el IGP EN VIVO

Al encontrarnos en pleno Cinturón de Fuego del Pacífico, la actividad telúrica es constante y exige estar informados al instante. Por ello, en esta cobertura en vivo te traemos la actualización oficial del Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP): conoce la magnitud del último sismo de hoy, jueves 17 de septiembre, la profundidad a la que ocurrió y la ubicación exacta de su epicentro, para que tú y tu familia mantengan la calma y la prevención ante cualquier eventualidad.

Temblor en Perú HOY, 17 de septiembre EN VIVO: epicentro y magnitud según IGP 07:03 TEMBLOR HOY EN UCAYALI Fecha y Hora Local: 17/09/2026 05:32:49

Magnitud: 4.0

Profundidad: 27km

Latitud: -11.37

Longitud: -73.32

Intensidad: II-III Sepahua

Referencia: 39 km al SO de Sepahua, Atalaya - Ucayali 07:02 Bienvenidos En Líbero te traemos la información más reciente del IGP sobre los sismos registrados este jueves 17 de septiembre de ​2026. Conoce la hora, la magnitud, el epicentro y la profundidad de cada movimiento telúrico ocurrido en territorio peruano.