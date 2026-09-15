Temblor HOY, martes 15 de septiembre de 2026, en Perú: dónde fue el epicentro del último sismo vía IGP EN VIVO

Según Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), los términos sismo, temblor y terremoto hacen referencia, en esencia, al mismo fenómeno. Su uso depende principalmente de la tradición de cada población o país.

En Perú, se suele hablar de terremoto cuando un movimiento sísmico provoca pérdidas humanas o daños materiales, como el colapso de viviendas. En cambio, se utiliza temblor cuando el suelo se sacude, pero no se registran daños ni consecuencias graves.