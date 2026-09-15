0

Temblor HOY, martes 15 de septiembre de 2026, en Perú: dónde fue el epicentro del último sismo vía IGP EN VIVO

¿Percibiste un movimiento sísmico? Revisa los últimos temblores registrados en Perú este martes 15 de septiembre, según el reporte oficial del IGP.

María Zapata
¿Dónde fue el epicentro del temblor de hoy, 15 de septiembre de 2026?
¿Dónde fue el epicentro del temblor de hoy, 15 de septiembre de 2026? | Google Gemini
COMPARTIR

Por estar ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, Perú registra actividad sísmica con frecuencia. Por ello, es importante mantener la calma y saber cómo actuar ante un temblor. Hoy, martes 15 de septiembre de 2026, sigue en vivo los reportes del Centro Sismológico Nacional (CENSIS) del IGP sobre los últimos sismos registrados en el país. Conoce el epicentro, la magnitud y profundidad de cada movimiento, además de las recomendaciones de Indeci para proteger a tu familia.

¿Cuál fue el número ganador de La Tinka?

PUEDES VER: Resultados de La Tinka del domingo 13 de septiembre: números ganadores del Pozo Millonario, Sí o Sí y Boliyapa

Temblor HOY, 15 de septiembre, en Perú: epicentro y magnitud según el IGP EN VIVO

07:34
15/9/2026

¿Qué diferencia existe entre sismo, temblor y terremoto?

Según Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), los términos sismo, temblor y terremoto hacen referencia, en esencia, al mismo fenómeno. Su uso depende principalmente de la tradición de cada población o país.

En Perú, se suele hablar de terremoto cuando un movimiento sísmico provoca pérdidas humanas o daños materiales, como el colapso de viviendas. En cambio, se utiliza temblor cuando el suelo se sacude, pero no se registran daños ni consecuencias graves.

07:05
15/9/2026

Bienvenidos

En Líbero te contamos los últimos reportes del IGP sobre los sismos registrados este martes 15 de septiembre de 2026. Consulta la hora, magnitud, epicentro y profundidad de cada movimiento telúrico ocurrido en el Perú.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Resultados de La Tinka del domingo 13 de septiembre: números ganadores del Pozo Millonario, Sí o Sí y Boliyapa

  2. Temblor HOY, martes 15 de septiembre de 2026, en Perú: dónde fue el epicentro del último sismo vía IGP EN VIVO

  3. RESULTADOS del Examen de Admisión Cayetano Heredia 2027-1: mira AQUÍ puntajes y lista de ingresantes de HOY, 13 de septiembre

Notas Recomendadas

Ofertas

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 21.90
Comprar

Fun Jungle

Fun Jungle: Full Day o 60 minutos según elijas en los Inflables en El Defby y Parque de la Amistad

PRECIO

S/ 28.90
Comprar

Rally Kart

Rally Kart: 5, 8 o 15 vueltas según elijas. Válido en sus 6 locales

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiempo Extra

Estados Unidos

Fútbol Peruano