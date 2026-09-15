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Temblor HOY, martes 15 de septiembre de 2026, en Perú: dónde fue el epicentro del último sismo vía IGP EN VIVO
¿Percibiste un movimiento sísmico? Revisa los últimos temblores registrados en Perú este martes 15 de septiembre, según el reporte oficial del IGP.
Por estar ubicado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, Perú registra actividad sísmica con frecuencia. Por ello, es importante mantener la calma y saber cómo actuar ante un temblor. Hoy, martes 15 de septiembre de 2026, sigue en vivo los reportes del Centro Sismológico Nacional (CENSIS) del IGP sobre los últimos sismos registrados en el país. Conoce el epicentro, la magnitud y profundidad de cada movimiento, además de las recomendaciones de Indeci para proteger a tu familia.
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Temblor HOY, 15 de septiembre, en Perú: epicentro y magnitud según el IGP EN VIVO
¿Qué diferencia existe entre sismo, temblor y terremoto?
Según Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), los términos sismo, temblor y terremoto hacen referencia, en esencia, al mismo fenómeno. Su uso depende principalmente de la tradición de cada población o país.
En Perú, se suele hablar de terremoto cuando un movimiento sísmico provoca pérdidas humanas o daños materiales, como el colapso de viviendas. En cambio, se utiliza temblor cuando el suelo se sacude, pero no se registran daños ni consecuencias graves.
Bienvenidos
En Líbero te contamos los últimos reportes del IGP sobre los sismos registrados este martes 15 de septiembre de 2026. Consulta la hora, magnitud, epicentro y profundidad de cada movimiento telúrico ocurrido en el Perú.
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