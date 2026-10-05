RENIEC lanza nueva campaña de DNI gratis en Lima: beneficiarios y locales de atención del 5 al 11 de octubre

¡Atención, limeños! Si necesitas renovar, actualizar o tramitar tu Documento Nacional de Identidad, esta información puede ser de gran utilidad. El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) puso en marcha una nueva campaña de DNI gratis en distintos puntos de Lima, con jornadas programadas del lunes 5 al domingo 11 de octubre.

La iniciativa busca acercar los servicios de identificación a la ciudadanía mediante diversos locales de atención. Conoce dónde se realizarán las jornadas, que están dirigidas a ciudadanos en situación de vulnerabilidad, además de las fechas y horarios establecidos para cada punto.

Campañas de DNI gratis en Lima del 5 al 11 de octubre

Ancón

En el distrito de Ancón, la campaña de DNI del RENIEC atenderá el martes 6 de octubre en la Agencia Municipal 39, ubicada en Plaza de Armas 39. Los ciudadanos podrán acudir al local dentro del horario de 9:30 a. m. a 1:00 p. m. para realizar el trámite correspondiente.

Carabayllo

Los vecinos podrán acercarse al Centro Comunal La Cumbre este lunes 5 de octubre para participar en la campaña de DNI del RENIEC. La atención se realizará en Av. Túpac Amaru 2884, La Cumbre/Km 19 , desde las 9:30 a. m. hasta la 1:00 p. m., de acuerdo con el horario establecido para esta jornada.

este para participar en la campaña de DNI del RENIEC. La atención se realizará en , desde las 9:30 a. m. hasta la 1:00 p. m., de acuerdo con el horario establecido para esta jornada. En el Estadio Ricardo Palma , ubicado en Av. San Martín 350, Urb. Santa Isabel , se realizará una jornada de la campaña de DNI del RENIEC este martes 6 de octubre . La atención estará disponible de 9:30 a. m. a 1:00 p. m., por lo que los ciudadanos interesados deberán acudir dentro de este horario.

, ubicado en , se realizará una jornada de la campaña de DNI del RENIEC . La atención estará disponible de 9:30 a. m. a 1:00 p. m., por lo que los ciudadanos interesados deberán acudir dentro de este horario. La campaña de DNI del RENIEC llegará a la Agencia Municipal San Pedro este miércoles 7 de octubre . La atención se realizará en Av. 28 de Julio 148, altura del km 4 , desde las 9:30 a. m. hasta la 1:00 p. m., según el horario establecido para esta jornada.

este . La atención se realizará en , desde las 9:30 a. m. hasta la 1:00 p. m., según el horario establecido para esta jornada. En el Local Comunal El Progreso, ubicado en Av. Manuel Prado, cuadra 8, se desarrollará una jornada de la campaña de DNI del RENIEC este miércoles 7 de octubre. Los ciudadanos podrán acercarse al punto de atención desde las 9:30 a. m. hasta la 1:00 p. m. para realizar el trámite correspondiente.

Comas

La campaña de DNI del RENIEC tendrá una jornada este lunes 5 y viernes 9 de octubre en el frontis de la Municipalidad, ubicado en la cuadra 4 de la Av. Libertad, en el cruce con la Av. España y Túpac Amaru. La atención se brindará de 9:30 a. m. a 1:00 p. m.

Independencia

En Independencia, la campaña de DNI del RENIEC tendrá jornadas en la DEMUNA de Independencia, ubicada en Av. Túpac Amaru km 4.5. La atención se realizará los días lunes 5 y miércoles 7 de octubre, de 9:30 a. m. a 1:00 p. m., según el horario establecido.

Lima

La campaña de DNI del RENIEC tendrá una jornada este martes 6 de octubre en la Casa Vecinal N.° 1, ubicada en Jr. Cañete 100. La atención se brindará de 9:30 a. m. a 1:00 p. m., de acuerdo con el horario establecido para esta actividad.

San Juan de Lurigancho

La campaña de DNI del RENIEC llegará al Taller de los Niños, ubicado en Mz. 1, Lt. 1, AAHH Arriba Perú, este viernes 9 de octubre. La atención se realizará de 9:30 a. m. a 1:00 p. m., según el horario programado para esta jornada.

RENIEC habilita campaña de DNI gratis en Lima para ciudadanos en situación de vulnerabilidad.

San Juan de Miraflores

La campaña de DNI del RENIEC tendrá una jornada este martes 6 de octubre en el Palacio Municipal, Salón de los Espejos, ubicado en la Av. Billinghurst. La atención estará disponible de 9:30 a. m. a 1:00 p. m., de acuerdo con el horario establecido.

Santa Rosa

Los vecinos de Santa Rosa podrán aprovechar la campaña de DNI del RENIEC este lunes 5 de octubre, con atención en la Municipalidad de Santa Rosa, ubicada en Av. Alejandro Bertello s/n. La jornada se desarrollará de 9:30 a. m. a 1:00 p. m., brindando a los ciudadanos una nueva oportunidad para realizar el trámite correspondiente.

Villa El Salvador

La campaña de DNI del RENIEC tendrá atención en la Villa del Adulto Mayor, ubicada en el cruce de la Av. Bolívar con la Av. Central. Los ciudadanos podrán acudir los días lunes 5 y viernes 9 de octubre, de 9:30 a. m. a 1:00 p. m., para realizar el trámite correspondiente.

Villa María del Triunfo

La campaña de DNI gratuito del RENIEC llegará al PS Virgen de Lourdes este miércoles 7 de octubre, donde los ciudadanos podrán realizar sus trámites en el punto habilitado en Paradero 10 de la Av. 26 de Noviembre. La atención será de 9:30 a. m. a 1:00 p. m., según el horario programado para esta jornada.