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Resultados de La Tinka HOY, domingo 13 de septiembre, EN VIVO: verifica los números ganadores y el Pozo Millonario

¿Quieres saber qué números saldrán en La Tinka hoy, domingo 13 de septiembre? Aquí puedes consultar los resultados del Pozo Millonario y Sí o Sí.

María Zapata
Conoce los resultados y números ganadores del sorteo de La Tinka del domingo 13 de septiembre.
Conoce los resultados y números ganadores del sorteo de La Tinka del domingo 13 de septiembre. | La Tinka
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Este domingo 13 de septiembre se realizará un nuevo sorteo de La Tinka, una de las loterías más conocidas del Perú. Si adquiriste tu boleto y esperas acertar los seis números para llevarte el Pozo Millonario, aquí podrás seguir la cobertura en vivo, conocer las bolillas sorteadas y revisar todos los detalles de la jornada. Consulta los resultados y números ganadores para saber si este domingo hubo un nuevo ganador o si el pozo continúa acumulándose.

La Tinka

La Tinka se sortea los miércoles y domingos a las 10:50 p. m., hora peruana.

¿Cuál fue el número ganador de La Tinka del 9 de septiembre?

PUEDES VER: Resultados de La Tinka del miércoles 9 de septiembre de 2026: ganadores y premio del sorteo

¿Hasta qué hora se puede comprar La Tinka los domingos?

La Tinka recibe apuestas hasta las 9.50 p. m. los miércoles y domingos, una hora antes del sorteo. Se recomienda realizar la jugada con anticipación para evitar inconvenientes.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

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