Este domingo 13 de septiembre se realizará un nuevo sorteo de La Tinka, una de las loterías más conocidas del Perú. Si adquiriste tu boleto y esperas acertar los seis números para llevarte el Pozo Millonario, aquí podrás seguir la cobertura en vivo, conocer las bolillas sorteadas y revisar todos los detalles de la jornada. Consulta los resultados y números ganadores para saber si este domingo hubo un nuevo ganador o si el pozo continúa acumulándose.

La Tinka se sortea los miércoles y domingos a las 10:50 p. m., hora peruana.

¿Hasta qué hora se puede comprar La Tinka los domingos?

La Tinka recibe apuestas hasta las 9.50 p. m. los miércoles y domingos, una hora antes del sorteo. Se recomienda realizar la jugada con anticipación para evitar inconvenientes.