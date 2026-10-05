Germán Leguía arremetió contra la selección peruana de Mano Menezes: "No veo un trabajo"

Germán Leguía no ocultó su preocupación por el presente de la selección peruana bajo la dirección técnica de Mano Menezes. El exjugador de Universitario y la Bicolor cuestionó el funcionamiento mostrado por el equipo nacional y aseguró que, hasta el momento, no logra identificar una idea clara de juego.

Germán Leguía dio fuerte comentario contra la selección peruana de Mano Menezes

En diálogo con ‘La Hora de Lalo’ de Radio Ovación, Leguía fue contundente al referirse al trabajo realizado por el estratega brasileño. “No veo hasta ahora nada, no veo un trabajo, veo un equipo que tiene un montón de jugadores que nunca han jugado juntos, no me gusta para nada y creo que todo viene por el tema del fútbol peruano”, señaló.

El exfutbolista también puso el foco en las dificultades que existen para encontrar jugadores peruanos en el campeonato local. Si bien reconoció la trayectoria de Menezes, consideró que el técnico enfrenta un problema al momento de buscar alternativas para la selección.

Perú y Colombia jugarán por el último amistoso de fecha FIFA.

“Menezes es un entrenador que tiene mucho curriculum pero si no tienes de donde sacar. Una vez fue a un partido y en ese campo había 18 extranjeros, no sé a quién iba a ver. Vas al estadio a ver jugadores pero la mayoría son extranjeros o nacionalizados”, cuestionó.

Germán Leguía y su deseo para el Perú vs Colombia

De cara al próximo compromiso de Perú frente a Colombia, Leguía espera que el equipo pueda mostrar una propuesta diferente y, sobre todo, una identidad que le permita competir de mejor manera. El exjugador consideró que la Bicolor no debería apostar únicamente por replegarse y esperar al rival.

“Ver un equipo que tenga una idea de fútbol, creo que le conviene más a Perú salir un poco para no estar metidos atrás, Perú no está muy acostumbrado a ese fútbol de meterse atrás y esperar”, manifestó Leguía.