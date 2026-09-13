Atención, trabajadores: 13 y 14 de septiembre serán días no laborables, ¿quiénes podrán descansar en Perú?

Septiembre de 2026 no tendrá feriados nacionales en el Perú, pero sí contempla días no laborables en algunas regiones. En los próximos días, los trabajadores del sector público de Junín y Tacna tendrán fechas especiales de descanso, aunque las condiciones varían en cada caso. Conoce quiénes podrán acogerse a estos días y qué ocurre con los trabajadores del sector privado.

¿Quiénes descansan el 13 y 14 de septiembre de 2026 en Perú y por qué?

El domingo 13 de septiembre será considerado día no laborable para los trabajadores públicos de Junín, debido al aniversario de creación del departamento. Sin embargo, al coincidir con domingo, la fecha no representará un día adicional de descanso para los servidores estatales que normalmente no trabajan ese día.

En tanto, el lunes 14 de septiembre sí será día no laborable para los trabajadores del sector público de Tacna, con motivo de la festividad del Señor de Locumba. Esta fecha sí permitirá a los servidores estatales de la región contar con un día de descanso.

El 14 de septiembre se conmemora la tradicional Festividad del Señor de Locumba en Tacna.

¿Qué regiones tendrán días no laborables durante septiembre de 2026?

Aunque septiembre no tiene feriados nacionales, existen fechas de carácter regional que permiten el descanso de determinados trabajadores públicos.

El 8 de septiembre ya fue declarado día no laborable en Apurímac . Asimismo, esta fecha tiene una aplicación particular en la ciudad de Pisco debido al reconocimiento del denominado "Primer día de la Libertad del Perú", pero no constituye un día no laborable para toda la región.

. Asimismo, esta fecha tiene una aplicación particular en la ciudad de Pisco debido al reconocimiento del denominado "Primer día de la Libertad del Perú", pero no constituye un día no laborable para toda la región. Los siguientes días de descanso regional serán el 13 de septiembre en Junín y el 14 de septiembre en Tacna. En ambos casos, el beneficio está dirigido a los trabajadores del sector público que laboran en las respectivas regiones.

Cabe precisar que las horas correspondientes a los días no laborables deben ser compensadas posteriormente, de acuerdo con las disposiciones aplicables al sector público.

¿Los trabajadores del sector privado descansarán el 13 y 14 de septiembre?

Los días no laborables de carácter regional no se aplican automáticamente a los trabajadores del sector privado. Las empresas pueden acordar con sus empleados la aplicación del descanso, pero este dependerá de las condiciones establecidas entre ambas partes.

Por ello, los trabajadores privados de Junín y Tacna deberán consultar con sus empleadores si podrán acogerse a estas fechas. La situación es distinta para los servidores públicos, quienes sí están comprendidos en las disposiciones correspondientes a sus regiones.

¿Cuáles son los feriados nacionales de septiembre de 2026 en Perú?

Septiembre de 2026 no tiene feriados nacionales oficiales en el Perú. Por ello, quienes esperan un descanso nacional deberán revisar el calendario de octubre, mes en el que se encuentra el siguiente feriado nacional.