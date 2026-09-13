Ysidro Kagami Fujimori, primo de la presidenta Keiko Fujimori, fue encontrado sin vida en su residencia en el distrito de La Molina, donde vivía solo. Las circunstancias de su deceso siguen en investigación por las autoridades competentes. Vecinos de la zona fueron los primeros en alertar la ausencia del hombre desde hace días.

Ysidro Kagami Fujimori, primo de la presidenta Keiko Fujimori, fue encontrado sin vida en su vivienda de La Molina

El informe policial, que fue expuesto por ‘Latina’, señala que Ysidro Kagami Fujimori era el hijo de Ysidro Kagami Jiraku y Juana Fujimori, hermana de Alberto Fujimori y tía de la actual presidenta del Perú. El primo de la lideresa de la Fuerza Popular fue hallado sin vida en el segundo piso de un edificio luego de varios días de búsqueda.

Ysidro Kagami Fujimori, primo de la presidenta Keiko Fujimori, fue encontrado sin vida en su vivienda de La Molina. Caso sigue en investigación.

Hasta el momento, las autoridades continúan realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias que rodean su fallecimiento. Por su parte, la presidenta de la junta de propietarios del edificio donde habitaba Ysidro Kagami Fujimori en La Molina informó al medio citado que el hombre vivía solo y se llevaba bien con todos los vecinos.

Según su testimonio, y con el paso de los días, ellos empezaron a percibir su ausencia al no verlo en las áreas comunes del inmueble. La mujer mencionó que Ysidro Kagami solía salir a comprar pan y que lo conocía desde hacía varios años. "Era muy bueno con nosotros. Con toda la junta de propietarios siempre nos saludaba, era muy amigable", añadió.