Aumento del sueldo mínimo a S/ 1.300: ¿Qué pasará con las mypes tras el anuncio de Keiko Fujimori?

Durante su primer Mensaje a la Nación, la presidenta Keiko Fujimori anunció el incremento de la remuneración mínima vital (RMV), que pasará de S/1.130 a S/1.300, lo que representa un aumento de S/170 para los trabajadores. La medida forma parte del paquete de acciones económicas presentadas ante el Congreso durante las celebraciones por Fiestas Patrias.

La mandataria explicó que esta subida del salario mínimo incluirá un bono compensatorio de entrega única destinado a las micro y pequeñas empresas (mypes). Según indicó, este apoyo busca reducir el impacto del mayor costo laboral y facilitar que estos negocios puedan contratar trabajadores dentro de la formalidad.

“Para mejorar los ingresos de los trabajadores, elevaremos la remuneración mínima vital a 1.300 soles. Este incremento estará acompañado de un bono compensatorio por única vez para las micro y pequeñas empresas, con el fin de que las ayude a incorporar trabajadores a la formalidad y afrontar responsablemente el mayor costo laboral”, afirmó Fujimori durante su intervención.