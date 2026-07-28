Aumento del sueldo mínimo a S/ 1.300: ¿Qué pasará con las mypes tras el anuncio de Keiko Fujimori?
El aumento del sueldo mínimo vendrá acompañado de un bono para las mypes, que busca ayudarlas a enfrentar el mayor gasto laboral.
Durante su primer Mensaje a la Nación, la presidenta Keiko Fujimori anunció el incremento de la remuneración mínima vital (RMV), que pasará de S/1.130 a S/1.300, lo que representa un aumento de S/170 para los trabajadores. La medida forma parte del paquete de acciones económicas presentadas ante el Congreso durante las celebraciones por Fiestas Patrias.
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La mandataria explicó que esta subida del salario mínimo incluirá un bono compensatorio de entrega única destinado a las micro y pequeñas empresas (mypes). Según indicó, este apoyo busca reducir el impacto del mayor costo laboral y facilitar que estos negocios puedan contratar trabajadores dentro de la formalidad.
“Para mejorar los ingresos de los trabajadores, elevaremos la remuneración mínima vital a 1.300 soles. Este incremento estará acompañado de un bono compensatorio por única vez para las micro y pequeñas empresas, con el fin de que las ayude a incorporar trabajadores a la formalidad y afrontar responsablemente el mayor costo laboral”, afirmó Fujimori durante su intervención.
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