Resultados Sinuano Día de HOY, martes 28 de julio de 2026: números ganadores del sorteo colombiano
Revisa AQUÍ el plan de premios y los resultados del Sorteo Sinuano correspondientes a hoy, 28 de julio. ¿Adquiriste el billete del popular juego colombiano?
Los resultados del Sinuano Día y Noche de la edición de hoy, martes 28 de julio de 2026, estarán disponibles dentro de poco. Si deseas conocer los números ganadores y la hora de los próximos sorteos colombianos, continúa leyendo esta nota. Podrías ser uno de los afortunados ganadores. ¡Te deseamos mucha suerte!
PUEDES VER: Resultados Sinuano Día y Noche del 27 de julio de 2026: conoce los números ganadores y estadísticas
¿Cuáles son los premios del Sorteo Sinuano Día y Noche?
A continuación, podrás conocer los premios que puedes llegar a ganar por los aciertos en el sorteo Sinuano Día y Noche:
- Cuatro cifras: el ganador recibe 4.500 veces lo apostado.
- Tres cifras: el jugador recibe 400 veces lo apostado.
- Dos cifras: pagan 50 veces lo apostado.
- Una cifra: pagan cinco veces lo apostado.
¿Dónde ver Sorteo Sinuano Día y Noche?
Las personas interesadas en conocer los resultados oficiales del Sinuano Día y Noche pueden sintonizar el canal de YouTube Record. Si prefieres consultar los números ganadores en línea, es recomendable visitar la página web del Diario Líbero.
¿A qué hora juega Sinuano Día y Noche?
Esta lotería tienen un horario establecido a favor de las personas que se animan a participar en esta edición. Si quieres conocer cuáles son, entonces no dudes en revisar el siguiente listado:
- Sinuano Día: 14:30 p.m.
- Sinuano Noche: 10:30 p.m. (Domingos y días festivos: 8:30 p.m.)
¿Dónde puedes adquirir los boletos?
Los boletos para el Sinuano Día y Sinuano Noche se encuentran disponibles en los puntos de venta autorizados de la Red Gana, así como en otros distribuidores oficiales ubicados en diversas ciudades y municipios de Colombia.
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¡Vamos al Circo!
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