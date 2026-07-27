Dejó Alianza en busca de nuevos retos y ahora regresa al Perú para firmar por importante institución

Alianza Lima ha tenido un sinfín de integrantes que han dejado huella por los años de estadía. No solo es en el aspecto deportivo, sino en el área gerencial como el caso de Benjamín Romero. Este directivo estuvo en tienda blanquiazul durante las temporadas 2018 y 2019 y tuvo resultados positivos en el área de marketing. Su salida impactó a aficionados y con el pasar de los años sumó experiencias en el exterior.

Benjamín Romero se desempeñó como gerente de marketing en Alianza Lima por dos temporadas, pero luego su salida se dio para trabajar en la Federación Peruana de Fútbol (FPF). Luego de esa etapa, pasó por clubes como Atlético Nacional de Colombia y en cargos dentro de la Liga Nacional de Honduras.

Según pudo informar el periodista Kevin Pacheco, ahora Benjamín Romero ha recibido el llamado de la FPF para que asuma el cargo de director de Comunicaciones, Marketing y Comercial del ente nacional; sabiendo que ahora el puesto quedó libre tras la salida de Alfredo Arosemena, quien decidió asumir la administración temporal de Alianza Lima.

"Benjamín Romero es el nuevo director de Comunicaciones, Marketing y Comercial de la FPF. Vuelve a la Federación luego de casi 7 años. Reemplaza en el cargo a Alfredo Arosemena.", informó el periodista Kevin Pacheco en sus redes sociales.

Benjamín Romero vuelve al Perú para asumir cargo en la FPF.

De esta manera, luego de siete años se reintegra Benjamín Romero a la FPF para seguir desempeñándose en el área que más lo ha caracterizado en su ámbito profesional. Su paso por Alianza Lima lo llevó a ser uno de los más destacados en su rubro, por lo que ahora se confía en su experiencia por el bien del balompié nacional.

Alfredo Arosemena dejó la FPF para ir a Alianza Lima

Como se conoce, Alianza Lima tiene nuevo administrador temporal como es Alfredo Arosemena. El directivo ya asumió las riendas del club y espera aportar toda su experiencia para la obtención del título nacional de la Liga 1 2026.