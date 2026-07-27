Eryc Castillo tras marcar un doblete con Alianza Lima ante C. Unidos: "Lo importante es sumar"

Eryc Castillo se convirtió en el héroe de Alianza Lima en la tarde del último domingo frente a Comerciantes Unidos. Los blanquiazules empataron 2-2 en Cutervo con dos goles de la 'Culebra', en un duelo marcado por polémicas a raíz de las decisiones del juez Augusto Menéndez, quien no cobró un penal a favor de los íntimos pese a revisar la jugada en el VAR. A pesar de ello, el futbolista ecuatoriano se mostró optimista por sumar en calidad de visita.

¿Qué dijo Eryc Castillo tras el partido en Cutervo?

En declaraciones para L1 Max, Eryc Castillo valoró el esfuerzo de sus compañeros para sacar un resultado positivo en una plaza tan difícil como es el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra y resaltó que el objetivo del club es seguir sumando la mayor cantidad de puntos posibles para ganar el Clausura y coronarse campeones nacionales de forma automática.

“Venimos a querer llevarnos los tres puntos, por ahí un campo complicado, el rival complicado, todo lo que se dio, las circunstancias, pero lo importante es sumar. Vamos a tratar de mejorar lo que tenemos que mejorar y seguir trabajando que es lo importante. Siempre venimos con la ilusión de llevarnos los tres puntos, por ahí no se dio la posibilidad, hay que trabajar. Dios permita el sábado que viene sacar los tres puntos que es lo importante, lo importante es sumar”, sostuvo.

Alianza Lima empató 2-2 con Comerciantes Unidos.

Doblete de Eryc Castillo en el Alianza Lima vs Comerciantes Unidos

El atacante de 31 años fue la figura del partido en Cutervo al marcar los dos goles blanquiazules. El primero de la 'Culebra' llegó a los 16 minutos de contragolpe tras un buen centro en salida por parte de su compañero Renzo Garcés. Castillo picó al vacío y quedó mano a mano con el arquero.

El segundo gol del ecuatoriano se dio a los 66 minutos, tras un tiro libre ejecutado por Fernando Gaibor que llegó a los pies de Alan Cantero. El argentino intentó meterla de chalaca, pero el arquero Matías Córdova ahogó su grito de gol. Afortunadamente para Alianza, el rebote le llegó a Castillo, quien definió cómodamente.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

Alianza Lima enfrentará a Alianza Atlético de Sullana este primero de agosto en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute) a las 8:30 p.m. (hora peruana) por la fecha 3 del Torneo Clausura.