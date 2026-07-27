Jairo Vélez mostró cómo quedó su rostro tras jugada del penal no cobrado a Alianza Lima: "Lo de siempre..."

Alianza Lima vs Comerciantes Unidos quedó igualado 2-2 por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026, en un partido que quedó marcado por la polémica, debido a varias decisiones arbitrales del juez Augusto Menéndez. Justamente, una de ellas involucra a Jairo Vélez, quien terminó tendido en el campo de juego por una falta en área cutervina, la cual no fue cobrada por el árbitro. Una decisión que pudo cambiar el destino del encuentro en el estadio Juan Maldonado Gamarra.

La polémica jugada ocurrió al minuto 62 del partido, cuando Jairo Vélez ingresó al área de Comerciantes Unidos para disputar un balón con Alexis Cossio. Durante el forcejeo, el defensa de las Águilas levantó el brazo izquierdo y golpeó en el rostro al blanquiazul, quien fue derribado. Pese a la revisión en el VAR, el árbitro Menéndez decidió no cobrar la falta y el partido se reanudó, desatando indignación entre los blanquiazules.

El codazo de Alexis Cossio a Jairo Vélez.

¿Cómo quedó el rostro de Jairo Vélez tras el penal no cobrado?

En declaraciones a la prensa tras el partido en Cutervo, Jairo Vélez mostró ante las cámaras el chinchón que le quedó producto de la falta. Con un tono de resignación, el ecuatoriano nacionalizado peruano indicó que solo queda recuperar los puntos perdidos en las próximas fechas.

"Lo de siempre, no es nada nuevo, así que nada. Toca seguir, creo que toca mejorar en el caso de nosotros, enfocarnos en nosotros. Tratar más de cuidar los resultados, los goles y nada más. Creo que después tuvimos un par de opciones más para definir el partido. Son criterios de los árbitros, a veces es difícil pero toca seguir sumando, toca seguir luchando", sostuvo.

Próximo partido de Alianza Lima

Tras el polémico empate en Cutervo, los dirigidos por Pablo Guede volverán a jugar el próximo 1 de agosto, cuando reciban en el estadio Alejandro Villanueva (Matute) a su similar de Alianza Atlético de Sullana por la fecha 3 del Torneo Clausura. El partido está programado para las 8:30 p.m. (hora peruana).