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Alianza Lima presentará queja ante CONAR tras arbitraje en Cutervo: Exigirán los audios del VAR
El gerente deportivo Franco Navarro Jr. confirmó que en las próximas horas el club enviará una queja formal tras la polémica actuación de Augusto Menéndez.
Franco Navarro Mandayo, gerente deportivo de Alianza Lima, confirmó que el cuadro blanquiazul presentará una queja formal ante la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) por la polémica actuación del juez Augusto Menéndez en el empate 2-2 del último fin de semana ante Comerciantes Unidos de Cutervo, por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026.
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Alianza Lima alista queja formal ante la CONAR
En declaraciones a la prensa tras su llegada a Lima, el directivo aliancista confirmó que el club enviará un documento en las próximas horas a las oficinas de la CONAR en reclamo a las polémicas decisiones arbitrales que se tomaron el día de ayer en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra.
“Las imágenes son claras, el club seguramente en las próximas horas va a presentar una queja formal. Nosotros ya estamos enfocados en el próximo partido, ustedes (periodistas) vieron lo que pasó ayer. No nos queda otra que seguir trabajando, pero sí hay que dejar un precedente porque esto no puede seguir pasando. Esperemos un pronunciamiento de la CONAR y que se divulguen los audios del VAR. El club va a trabajar en los reclamos pertinentes”, manifestó Navarro Mandayo a su salida del Aeropuerto Jorge Chávez.
El penal no cobrado a favor de Alianza Lima
Uno de los principales reclamos de Alianza es sobre el penal no cobrado a favor de los íntimos cuando Jairo Vélez fue derribado en área de Comerciantes Unidos al minuto 63 tras disputar un balón con Alexis Cossio. El defensa cutervino levantó su brazo izquierdo e impactó con el codo a Vélez. Sin embargo, tras revisar la jugada en el VAR, Augusto Menéndez decidió que no hubo infracción y reanudó el partido, desatando indignación entre los jugadores aliancistas y el comando técnico.
El polémico penal no cobrado para Alianza Lima.
Fernando Gaibor denunció improperios de Menéndez
Además, el futbolista Fernando Gaibor denunció ante los medios que recibió un mal trato por parte del árbitro Augusto Menéndez: “Nos sacan amarilla a tres jugadores porque supuestamente yo lo insulté al árbitro, nunca lo insulté, más bien él empezó a decir palabras fuertes que se lo dije y me siguió amenazando con expulsarme”, declaró Gaibor, quien fue respaldado por Navarro Mandayo respecto a dicha denuncia.
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