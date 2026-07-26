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Revelan fuerte medida que evalúa tomar Alianza Lima tras empate ante Comerciantes: "Una..."

Filtraron la fuerte medida que puede tomar Alianza Lima a causa del empate ante Comerciantes Unidos en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Francisco Esteves
Revelan fuerte medida que evalúa tomar Alianza Lima.
Revelan fuerte medida que evalúa tomar Alianza Lima. | Foto: Alianza Lima - X.
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Alianza Lima empató 2-2 con Comerciantes Unidos en Cutervo y perdió la cima del Torneo Clausura 2026. El encuentro estuvo plagado de polémicas, ya que incluso no se cobró una falta dentro del área contra Jairo Vélez que pudo cambiar el rumbo del partido. Ante ello, filtraron la posible medida que tomarán los blanquiazules.

Filtran estado de futbolista en Alianza Lima.

PUEDES VER: Filtran estado de futbolista en Alianza Lima tras partido en Cutervo: "Sufrió una..."

Los íntimos se mostraron sumamente indignados luego del compromiso en condición de visitante por la Liga 1, motivo por el cual futbolistas como Fernando Gaibor mostraron su molestia a las cámaras. Tras lo mencionado, la periodista Ana Lucía Rodríguez brindó información al respecto de lo sucedido.

"Yo creo que Guede sí está preocupado por los goles en contra. Si bien no ha perdido en altura, en Alianza están evaluando presentar una queja por el arbitraje de hoy", indicó la mencionada comunicadora en plena transmisión de L1MAX.

De esta forma, probablemente Alianza Lima se pronuncie contra la CONAR o la FPF para que se tomen cartas en el asunto, ya que este empate complica el objetivo del club, el cual es salir campeón del Torneo Clausura y, por consiguiente, de la Liga 1 2026.

Fernando Gaibor habló del arbitraje

"Yo no insulté al árbitro; más bien, él dijo palabras fuertes y se lo dije. Entonces, me amenazó con expulsarme. Yo le dije que ojalá coloque en su informe todas las palabras que estaba diciendo", indicó el jugador de Alianza Lima luego del empate en Cutervo, totalmente indignado.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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