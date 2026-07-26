Franco Navarro Jr. cuestionó el arbitraje del Alianza vs Comerciantes: "La verdad que..."

Franco Navarro Jr., gerente deportivo de Alianza Lima, no ocultó su molestia tras el empate frente a Comerciantes Unidos por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 y lanzó una dura crítica contra el trabajo arbitral, asegurando que el resultado pudo verse condicionado por un penal que, según su versión, fue ignorado tanto por el juez principal como por el VAR.

Franco Navarro Jr. criticó el arbitraje del Alianza Lima vs Comerciantes Unidos

Navarro Jr. expresó su indignación por la actuación de la terna arbitral y señaló que, con la tecnología disponible en la actualidad, resulta inexplicable que no se haya sancionado una infracción que consideró evidente. Además, sostuvo que enfrentar a Comerciantes en condición de visitante ya representa una dificultad importante y que decisiones de este tipo terminan perjudicando el desarrollo del partido.

El dirigente aliancista también reveló que, al término del encuentro, conversó directamente con el árbitro Menéndez para pedirle explicaciones por la polémica acción. Según contó, el juez le respondió que, desde su interpretación, la jugada no constituía penal. Sin embargo, el dirigente aseguró que esa respuesta no lo convenció y remarcó que la mayor sorpresa fue que desde la cabina del VAR tampoco advirtieran la infracción.

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“La verdad que con mucha indignación, es increíble que con todos los medios tecnológicos que hoy existen no puedan ver un penal tan claro, podemos llegar a entender que el árbitro por ahí no lo ve, pero creo que no es el caso porque estaba bien ubicado, pero el VAR que están ahí cómodamente en una oficina es increíble que no ve el penal, claro que pudo incidir en el resultado, la verdad que estamos indignados porque es dificilísimo venir a jugar acá, no nos quejamos porque es la geografía de nuestro país, todos los equipos vienen, pero es indignante lo que hemos vivido acá en el partido", aseguró.

Asimismo, Franco Navarro Jr. denunció que el plantel de Alianza Lima tuvo que soportar situaciones incómodas durante su estadía previa al compromiso. Indicó que, durante la madrugada, el equipo fue perturbado por fuegos artificiales cerca del hotel de concentración y agregó que, de acuerdo con lo manifestado por Fernando Gaibor, algunos futbolistas habrían recibido expresiones inapropiadas por parte del árbitro durante el desarrollo del encuentro.

"Ayer en el hotel, nos tiraron bombas, fuegos artificiales de 1 a 5 de la mañana, no sé si los hinchas de acá o de algún otro lado, no lo sé, pero la verdad que estamos súper indignados con el arbitraje y con todo lo que hemos vivido. Te vi que te acercaste a Menéndez, ¿te dio alguna explicación de la jugada?", afirmó.

"Improperios del árbitro, improperios del árbitro, contra Fernando Gaibor, pregúntaselo a Fernando, pero son cosas que tenemos que erradicar, nosotros si queremos cambiar esto, tenemos que hacer las cosas realmente bien nosotros no pedimos que nos ayuden, simplemente que cobren lo justo, porque creo que para todo fue penal, y lo decimos bien, a veces nos va a tocar ganar, nos va a tocar perder, pero con todas las herramientas tecnológicas que hay, es muy difícil equivocarse", continuó

Franco Navarro Jr. afirmó que defenderá el club ante malos arbitrajes que los perjudiquen en el Torneo Clausura 2026

Finalmente, Franco Navarro Jr., gerente deportivo, dejó en claro que Alianza Lima defenderá a sus jugadores y continuará exigiendo un arbitraje imparcial en el campeonato. Navarro afirmó que el club no busca recibir beneficios, sino que las decisiones sean justas, especialmente cuando existen herramientas tecnológicas para evitar errores que, a su juicio, terminan influyendo directamente en los resultados.

“No, se lo dije respetuosamente y lo puedo decir acá porque se lo dije a él, que estamos sorprendidos que no pueda ver un penal tan grande y entiendo que no lo pueda ver, pero que no lo ve el VAR, eso es difícil de creer, entonces este es un grupo ¿Qué te dijo? Que para él no es penal, que para él no es penal, entonces que para él no es penal, entonces también Fernando Gaibor me comenta que dentro de la cancha hubieron improperios hacia los jugadores, nosotros vamos a defender el club, vamos a defender a los jugadores y sobre todo el trabajo que estamos haciendo, porque creo que hemos, venimos haciendo un buen trabajo, pero se ve manchado con este tipo de arbitraje", concluyó.