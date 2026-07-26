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Filtran estado de futbolista en Alianza Lima tras partido en Cutervo: "Sufrió una..."

Alianza Lima empató 2-2 con Comerciantes Unidos en Cutervo, y tras el partido alarmó a la hinchada con una fuerte noticia sobre un jugador.

Francisco Esteves
Filtran estado de futbolista en Alianza Lima.
Filtran estado de futbolista en Alianza Lima. | Foto: Alianza Lima - X.
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Los hinchas de Alianza Lima se llevaron una sorpresa luego del empate 2-2 de su equipo ante Comerciantes Unidos por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Resulta que uno de sus principales futbolistas sufrió un percance y muchos creen que terminó lesionándose. Te contamos todos los detalles.

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De acuerdo a información del periodista Gerson Cuba en sus redes sociales, un central del cuadro blanquiazul asustó al cuerpo médico y a todo el comando técnico de Pablo Guede. No obstante, para alegría de los íntimos, simplemente fue un mal rato y todo marcha viento en popa con el defensor.

Gianfranco Chávez sufrió una pequeña descompensación y recibió atención médica. Afortunadamente, no reviste gravedad. El defensor ya se encuentra estable”, indicó el mencionado comunicador, generando alivio entre los aficionados de Alianza Lima.

Gianfranco Chávez, Alianza Lima

Gianfranco Chávez con Alianza Lima.

De esta forma, se espera que Gianfranco Chávez aparezca en el siguiente encuentro de los blanquiazules por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, el cual será ante Alianza Atlético el viernes 31 de julio del 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva.

Trayectoria de Gianfranco Chávez

  • Sporting Cristal (Reserva)
  • Sporting Cristal
  • Deportivo Coopsol
  • Alianza Lima
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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