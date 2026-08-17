La policía de Wallingford, en Estados Unidos, confirmó recientemente la detención inmediata de dos mujeres, quienes fueron arrestadas bajo órdenes judiciales relacionadas con un caso de hurto en un establecimiento Walmart. El incidente ocurrió el 4 de julio y las autoridades, hasta el momento, siguen investigando el suceso.

Walmart de Wallingford: dos mujeres terminan arrestadas por hurto y protagonizar pelea con empleados

En las últimas semanas, la policía de Wallingford ha logrado identificar a las dos sospechosas del hurto en un Walmart como Jonisha Bell y Essence Dawson, ambas de 30 años y residentes de New Haven, EE. UU.

Walmart: dos mujeres terminan arrestadas por hurto y protagonizar pelea con empleados / Foto de la Policía de Wallingford y WFSB.

EYE WITNESS informó que las mujeres fueron arrestadas el domingo 16 de agosto tras un incidente ocurrido el 4 de julio, cuando intentaron llevarse mercancía sin pagar.

En tanto, según el informe policial, se recibió una llamada alertando sobre el hecho poco antes de las 10.00 a. m., pero las sospechosas ya habían abandonado el lugar al momento de la llegada de las autoridades.

En las grabaciones de las cámaras de seguridad, se pudo ver a Bell y Dawson ocultando productos y realizando una devolución fraudulenta antes de intentar escapar. El personal de seguridad de Walmart intentó detenerlas, pero las mujeres reaccionaron de manera agresiva, empujando a dos empleados, quienes sufrieron heridas leves.

Menor de edad vio toda la escena del incidente

En este caso, también se observó que un niño pequeño estaba presente con las sospechosas y fue dejado sin supervisión en varias ocasiones durante el incidente. La mercancía robada, valorada en aproximadamente $411, fue recuperada en la tienda.

Posteriormente, Bell y Dawson fueron detenidas por la policía de Woodbridge y llevadas a la comisaría de Wallingford.

¿Qué cargos enfrentan y cuál es su situación?

Se presentaron cargos contra las mujeres por diversos delitos, incluyendo robo en segundo grado, conspiración para cometer dicho robo, así como poner en riesgo la integridad de un menor.

Asimismo, enfrentan acusaciones por alteración del orden público, hurto en sexto grado y daños a la propiedad en tercer grado. El tribunal estableció una fianza de $35.000 y programó la audiencia para el 28 de agosto en Meriden.