Los organismos federales encargados de la seguridad han solicitado recientemente a los padres de familia que eviten el uso de un popular vehículo todoterreno infantil disponible en Amazon y Walmart. ¿A qué se debe esta recomendación y qué serios riesgos representan?

Amazon y Walmart: este juguete ha sido retirado del mercado por riesgo de lesiones y muerte

La empresa Yamazuki anunció sorpresivamente el retiro de aproximadamente 1.050 vehículos todoterreno que eran usados por los más pequeños de casa, tras ser señalados por la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo de incumplir las normas de seguridad obligatorias, lo que podría derivar en accidentes fatales.

Amazon y Walmart: este juguete ha sido retirado del mercado por riesgo de lesiones y muerte.

Según el aviso de retirada e información de MASS LIVE, estos vehículos presentan fallas en los frenos de estacionamiento y en el dispositivo limitador de velocidad, que no se ajusta a los requerimientos para niños de seis años o más, aumentando así el riesgo de accidentes.

La agencia de protección al consumidor también resaltó que los modelos retirados carecen de los reflectores de seguridad traseros necesarios, lo que disminuye la visibilidad para otros conductores.

El modelo afectado es el XW-A19, un ATV juvenil de gasolina con un motor de 40 centímetros cúbicos, que se comercializaba bajo las marcas QEASET y HOVERHEART en diversos estampados, incluyendo camuflaje azul, rosa, rojo y verde, así como un diseño de la bandera estadounidense.

¿Cómo identificar este producto si lo tienes en casa?

Los consumidores pueden identificar los productos afectados a través de la inscripción “Yamazuki, Inc.” y el nombre del modelo en una placa de identificación situada en la parte delantera izquierda del chasis.

Estos autos se ofrecieron en línea mediante Amazon.com y Walmart.com desde septiembre de 2025 hasta abril de 2026, con precios que oscilaban entre 500 y 580 dólares.

¿Qué deben hacer los clientes que tienen estos productos?

Los usuarios de vehículos perjudicados por esta llamada a revisión deben abstenerse de utilizarlos y comunicarse con el importador, Yamazuki, ubicado en Ontario, California, para recibir un kit de reparación sin costo.

Este kit contiene pestillos de freno de mano de repuesto, reflectores de seguridad traseros, una bolsa para el manual del propietario y herramientas de reparación, además de ofrecer envío gratuito.