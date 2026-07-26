Sporting Cristal confirmó fichaje tras derrota ante Melgar por el Clausura: "En los próximos días"

Sporting Cristal no cumplió y terminó cayendo por 2-1 ante Melgar en el marco de la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. Este encuentro dejó en descubierto que los rimenses tienen puntos débiles en su plantel, por lo que tras la derrota confirmaron que se moverán en el mercado para asegurar la llegada de un nuevo fichaje.

Sporting Cristal confirmó fichaje tras derrota ante Melgar

La escuadra bajopontina había mostrado una gran mejora en su rendimiento bajo el mando del DT Roberto Mosquera; sin embargo, no le sirvió para vencer en Arequipa. Por ello, tras la derrota, Julio César Uribe salió al frente para revelar que realizarán un nuevo fichaje.

El director general de fútbol de Sporting Cristal señaló que la posición a reforzar será la del pivote. De hecho, indicó que ya están trabajando en las negociaciones y tienen la confianza de que se pueda resolver a la prontitud.

Se está trabajando (el fichaje de un ‘5’), es la última incorporación y las negociaciones no son lo simple que nosotros quisiéramos tenerlo ya. Espero que en los próximos días se resuelva. Será el que calce mejor a lo que queremos alcanzar. Lo de nacional o internacional es relativo, sostuvo el directivo.

En esa línea, el ‘Diamante’ recalcó que no necesariamente será un jugador extranjero, ya que dependerá de quién se ajuste al perfil que están buscando para esa zona del campo.

Julio César Uribe destacó la evolución de Sporting Cristal

Por otra parte, Julio César Uribe señaló que el plantel de Sporting Cristal ha ido mejorando tras la llegada del nuevo comando técnico, por lo que espera que con el tiempo los esfuerzos traigan sus frutos. Bien, se trabaja como corresponden los conceptos. El grupo físicamente ha mejorado y el tiempo ojalá nos pueda dar la razón porque estamos trabajando para ello, manifestó.

Fichajes de Sporting Cristal

Estos son los fichajes que ha realizado Sporting Cristal para el segundo tramo de la temporada: