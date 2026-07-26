Michael Hoyos cuestionó el penal anulado a favor de Cristal ante Melgar: "Hay contacto"

Michael Hoyos, delantero de Sporting Cristal, expresó su pesar por la derrota del cuadro cervecero en su visita a Melgar por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026. Los celestes cayeron por 1-2 en el Estadio Monumental de la UNSA. Más allá del resultado adverso, el futbolista de 34 años cuestionó la decisión del VAR de anular un penal a favor de la visita durante el segundo tiempo.

Durante el minuto 48 del partido, cuando el juez Michael Espinoza cobró un penal a favor de Sporting Cristal por una presunta falta de Juan Marcelo Escobar en una disputa del balón con Michael Hoyos, quien terminó tendido en área rojinegra. No obstante, tras revisar la jugada en el VAR, el árbitro decidió que no hubo infracción y el partido se reanudó.

¿Qué dijo Michael Hoyos sobre el penal anulado a favor de Cristal?

De acuerdo a las declaraciones recogidas por el portal Ovación, Michael Hoyos destacó la actitud de sus compañeros para intentar remontar el marcador en una plaza difícil como es Arequipa y cuestionó la anulación del penal que pudo haber cambiado el destino del encuentro.

"Ellos jugaron bien, se hicieron fuertes, nos costó pero hay que recuperarse pronto para ir a buscar la clasificación en Brasil. Sí fue penal, por eso me tiro porque antes que llegue la pelota hay contacto en el cuello", indicó.

Sporting Cristal perdió 1-2 ante Melgar por el Torneo Clausura.

¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal?

Tras la derrota frente a Melgar, los dirigidos por Roberto Mosquera viajarán a Brasil para enfrentar a RB Bragantino este miércoles 29 de julio a las 7:30 p.m. (hora peruana) por el partido de vuelta de los playoff de la Copa Sudamericana. En cuento a la Liga 1, recibirán en el Alberto Gallardo a Juan Pablo II College, por la tercera fecha del Torneo Clausura.