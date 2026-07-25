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Partidos de hoy, domingo 26 de julio EN VIVO: horarios y dónde ver fútbol por TV
Revisa la programación completa de partidos de hoy, domingo 26 de julio, con encuentros de la Liga 1, Liga Profesional y mucho más.
Revisa la programación completa con todos los partidos de hoy, domingo 26 de julio, alrededor del mundo entero, con los diversos horarios y canales de transmisión. Esta jornada tendremos mucha emoción en diversas competiciones, como la Liga 1 donde juega Alianza Lima o la Liga Profesional con Boca Juniors.
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Partidos de hoy Liga 1 2026
|PARTIDOS
|HORARIO
|CANALES
|UTC Cajamarca vs Deportivo Moquegua
|1.00 p. m.
|L1 MAX, Movistar TV App y DGO
|Comerciantes Unidos vs Alianza Lima
|3.30 p. m.
|L1 MAX, Movistar TV App y DGO
|Deportivo Garcilaso vs FC Cajamarca
|7.00 p. m.
|L1 MAX, Movistar TV App y DGO
Partidos de hoy Liga 2 2026
|PARTIDOS
|HORARIO
|CANAL
|Ayacucho vs Santos
|11.00 a. m.
|YouTube
|Binacional vs Tacna Heroica
|1.15 p. m.
|YouTube
|Deportiva Agropecuaria vs Molinos El Pirata
|3.30 p. m.
|YouTube
Partidos de hoy Brasileirao 2026
|PARTIDOS
|HORARIO
|CANAL
|Bahia vs Corinthians
|2.00 p. m.
|Fanatiz International, Canal del Futbol
|Cruzeiro vs Botafogo
|2.00 p. m.
|Fanatiz International, SporTV, Premiere
|Flamengo vs São Paulo
|4.30 p. m.
|Fanatiz International, Premiere, TV Record
|Grêmio vs Fluminense
|4.30 p. m.
|Fanatiz International, Premiere, TV Record
|RB Bragantino vs Coritiba
|4.30 p. m.
|Fanatiz International, Premiere, TV Record
|Palmeiras vs Atlético Mineiro
|6.30 p. m.
|Fanatiz International, Premiere, TV Record
|Remo vs Vitória
|6.30 p. m.
|Fanatiz International, Premiere, TV Record
Partidos de hoy Liga Profesional Argentina 2026
|PARTIDOS
|HORARIO
|CANALES
|Atlético Tucumán vs Independiente Rivadavia
|1.00 p. m.
|Disney+ Premium, Fanatiz International
|Estudiantes vs Independiente
|3.15 p. m.
|TNT Sports, Fanatiz
|Deportivo Riestra vs Boca Juniors
|5.30 p. m.
|ESPN Premium, Disney+, TyC Sports
Partidos de hoy Liga Boliviana 2026
|PARTIDO
|HORARIO
|CANAL
|Nacional Potosí vs Real Tomayapo
|2.00 p. m.
|Entel Gol
|Bolívar vs Real Potosí
|4.15 p. m.
|Entel Gol
|Blooming vs The Strongest
|6.30 p. m.
|Entel Gol
Partidos de hoy Liga de Primera de Chile 2026
|PARTIDO
|HORARIO
|CANALES
|Ñublense vs Palestino
|2.00 p. m.
|max chile, TNT SPORTS Premium
|Audax Italiano vs Universidad Chile
|4.30 p. m.
|max chile, TNT SPORTS Premium
|Deportes Concepción vs O'Higgins
|7.30 p. m.
|max chile, TNT SPORTS Premium
Partidos de hoy Liga Colombiana 2026
|PARTIDOS
|HORARIO
|CANALES
|Inter Bogotá vs América de Cali
|2.00 p. m.
|RCN Nuestra Tele, Win Sports
|Rionegro Águilas vs Santa Fe
|4.05 p. m.
|RCN Nuestra Tele, Win Sports
|Alianza vs Fortaleza CEIF
|6.10 p. m.
|RCN Nuestra Tele, Win Sports
|Once Caldas vs Cúcuta Deportivo
|8.15 p. m.
|RCN Nuestra Tele, Win Sports
Partidos de hoy Copa de Primera de Paraguay 2026
|PARTIDOS
|HORARIO
|CANALE
|Olimpia vs Libertad
|2.00 p. m.
|DirecTV Sports, TiGO Sports
|Guaraní vs Sportivo Luqueño
|4.30 p. m.
|DirecTV Sports, TiGO Sports
Partidos de hoy Liga de Ecuador 2026
|PARTIDO
|HORARIO
|CANALES
|Delfin vs Leones del Norte
|1.15 p. m.
|Zapping
|Aucas vs Macará
|1.15 p. m.
|Zapping
|Orense vs Independiente del Valle
|3.45 p. m.
|Zapping
|Barcelona vs LDU Quito
|7.15 p. m.
|Zapping
Partidos de hoy Liga Uruguaya 2026
|PARTIDO
|HORARIO
|CANALES
|Cerro vs Racing
|1.00 p. m.
|Disney Plus, DirecTV Sports
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