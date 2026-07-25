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Tabla Acumulada y del Clausura 2026 ACTUALIZADA

Partidos de hoy, domingo 26 de julio EN VIVO: horarios y dónde ver fútbol por TV

Revisa la programación completa de partidos de hoy, domingo 26 de julio, con encuentros de la Liga 1, Liga Profesional y mucho más.

Francisco Esteves
Partidos de hoy, domingo 26 de julio EN VIVO.
Partidos de hoy, domingo 26 de julio EN VIVO. | Foto: Composición Líbero.
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Revisa la programación completa con todos los partidos de hoy, domingo 26 de julio, alrededor del mundo entero, con los diversos horarios y canales de transmisión. Esta jornada tendremos mucha emoción en diversas competiciones, como la Liga 1 donde juega Alianza Lima o la Liga Profesional con Boca Juniors.

Paolo Guerrero no jugará ante Comerciantes Unidos.

PUEDES VER: ¿Por qué Paolo Guerrero quedó descartado para el Alianza Lima vs C. Unidos? Esta es la verdad

Partidos de hoy Liga 1 2026

PARTIDOSHORARIOCANALES
UTC Cajamarca vs Deportivo Moquegua1.00 p. m.L1 MAX, Movistar TV App y DGO
Comerciantes Unidos vs Alianza Lima3.30 p. m.L1 MAX, Movistar TV App y DGO
Deportivo Garcilaso vs FC Cajamarca7.00 p. m.L1 MAX, Movistar TV App y DGO

Partidos de hoy Liga 2 2026

PARTIDOSHORARIOCANAL
Ayacucho vs Santos11.00 a. m.YouTube
Binacional vs Tacna Heroica1.15 p. m.YouTube
Deportiva Agropecuaria vs Molinos El Pirata3.30 p. m.YouTube

Partidos de hoy Brasileirao 2026

PARTIDOSHORARIOCANAL
Bahia vs Corinthians2.00 p. m.Fanatiz International, Canal del Futbol
Cruzeiro vs Botafogo2.00 p. m.Fanatiz International, SporTV, Premiere
Flamengo vs São Paulo4.30 p. m.Fanatiz International, Premiere, TV Record
Grêmio vs Fluminense4.30 p. m.Fanatiz International, Premiere, TV Record
RB Bragantino vs Coritiba4.30 p. m.Fanatiz International, Premiere, TV Record
Palmeiras vs Atlético Mineiro6.30 p. m.Fanatiz International, Premiere, TV Record
Remo vs Vitória6.30 p. m.Fanatiz International, Premiere, TV Record

Partidos de hoy Liga Profesional Argentina 2026

PARTIDOSHORARIOCANALES
Atlético Tucumán vs Independiente Rivadavia1.00 p. m.Disney+ Premium, Fanatiz International
Estudiantes vs Independiente3.15 p. m.TNT Sports, Fanatiz
Deportivo Riestra vs Boca Juniors5.30 p. m.ESPN Premium, Disney+, TyC Sports

Partidos de hoy Liga Boliviana 2026

PARTIDOHORARIOCANAL
Nacional Potosí vs Real Tomayapo2.00 p. m.Entel Gol
Bolívar vs Real Potosí4.15 p. m.Entel Gol
Blooming vs The Strongest6.30 p. m.Entel Gol

Partidos de hoy Liga de Primera de Chile 2026

PARTIDOHORARIOCANALES
Ñublense vs Palestino2.00 p. m.max chile, TNT SPORTS Premium
Audax Italiano vs Universidad Chile4.30 p. m.max chile, TNT SPORTS Premium
Deportes Concepción vs O'Higgins7.30 p. m.max chile, TNT SPORTS Premium

Partidos de hoy Liga Colombiana 2026

PARTIDOSHORARIOCANALES
Inter Bogotá vs América de Cali2.00 p. m.RCN Nuestra Tele, Win Sports
Rionegro Águilas vs Santa Fe4.05 p. m.RCN Nuestra Tele, Win Sports
Alianza vs Fortaleza CEIF6.10 p. m.RCN Nuestra Tele, Win Sports
Once Caldas vs Cúcuta Deportivo8.15 p. m.RCN Nuestra Tele, Win Sports

Partidos de hoy Copa de Primera de Paraguay 2026

PARTIDOSHORARIOCANALE
Olimpia vs Libertad2.00 p. m.DirecTV Sports, TiGO Sports
Guaraní vs Sportivo Luqueño4.30 p. m.DirecTV Sports, TiGO Sports

Partidos de hoy Liga de Ecuador 2026

PARTIDOHORARIOCANALES
Delfin vs Leones del Norte1.15 p. m.Zapping
Aucas vs Macará1.15 p. m.Zapping
Orense vs Independiente del Valle3.45 p. m.Zapping
Barcelona vs LDU Quito7.15 p. m.Zapping

Partidos de hoy Liga Uruguaya 2026

PARTIDOHORARIOCANALES
Cerro vs Racing1.00 p. m.Disney Plus, DirecTV Sports
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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