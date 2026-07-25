Boca Juniors vs Deportivo Riestra EN VIVO: alineaciones, a qué hora y dónde ver Liga Argentina

Desde el Estadio Guillermo Laza, Boca Juniors visitará a Deportivo Riestra este domingo 26 de julio por la primera jornada del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina. El partido iniciará a las 5.30 p. m. de Lima, Perú, y contará con transmisión de ESPN. A continuación, conoce todos los detalles.

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El cuadro azul y oro buscará salir con todo e iniciar de la mejor manera su camino en el Grupo A de la contienda nacional, por lo que quiere sumar tres puntos sumamente importantes. Recordemos que el equipo, actualmente dirigido por Rodolfo 'Vasco' Arruabarrena, se despidió del Torneo Apertura de forma prematura al quedar eliminado en octavos de final.

Leandro Paredes será baja en Boca Juniors.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. Deportivo Riestra?

Te brindamos la hora dependiendo tu país:

Perú, Colombia y Ecuador: 5.30 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 6.30 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 7.30 p. m.

España: 00.30 a. m. (del lunes 27 de julio)

¿Dónde ver EN VIVO Boca Juniors vs. Deportivo Riestra?

Para toda Latinoamérica, la transmisión del partido entre Boca Juniors vs. Deportivo Riestra por la Liga Profesional Argentina será mediante la señal de ESPN. Asimismo, podrás disfrutar del encuentro totalmente online a través de Disney+ si cuentas con una suscripción pagada a la mencionada plataforma de streaming.

Boca Juniors vs. Deportivo Riestra: posibles alineaciones

Boca : Álvaro Montero; Malcom Braida, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda, Alan Velasco; Miguel Merentiel. DT : Rodolfo Arruabarrena.

: Álvaro Montero; Malcom Braida, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Leonel Flores, Tomás Aranda, Alan Velasco; Miguel Merentiel. : Rodolfo Arruabarrena. Riestra: Ignacio Arce; Mariano Bracamonte, Eric Tovo, Carlos Quintana, Ignacio Gariglio, Rodrigo Gallo; Milton Céliz, Thiago Lauro, Nicolás Watson; Gonzalo Flores y Nicolás Banegas. DT: Guillermo Duró.

Boca Juniors vs. Deportivo Riestra: últimos enfrentamientos

Desde su ascenso, solo se han enfrentado tres veces:

Boca Juniors 1-0 Deportivo Riestra

Boca Juniors 1-1 Deportivo Riestra

Boca Juniors 1-1 Deportivo Riestra

¿En qué estadio juega Boca Juniors vs. Deportivo Riestra?

El partido se llevará a cabo en el Estadio Guillermo Laza, el cual está ubicado en el barrio de Villa Soldati, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Este recinto le pertenece a Deportivo Riestra y cuenta con capacidad para albergar hasta 8.700 espectadores.