Los equipos de Boca Juniors vs. O’Higgins juegan HOY EN VIVO un partido que promete emoción y que es válid por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 en La Bombonera. Una derrota puede complicar los objetivos de cualquiera, por ello, dejarán todo en el campo de juego. En territorio sudamericano, la transmisión EN DIRECTO está a cargo ESPN y Disney Plus Premium.

Boca Juniors vs O'Higgins EN VIVO por Copa Sudamericana: minuto a minuto 18:30 O'Higgins llegó a La Bombonera El cuadro chileno arribó a La Bombonera con la ilusión de la victoria. 17:45 Hinchas de Boca Juniors ingresan a La Bombonera Se aperturan las puertas de La Bombonera para que los aficionados se instalen de cara al duelo de Copa Sudamericana. 17:45 Así luce el camerino de O'Higgins El elenco chileno ya se instala en La Bombonera. 16:51 Será el primer duelo oficial entre Boca y O'Higgins Boca Juniors y O'Higgins nunca se han enfrentado en campeticiones oficiales. ¿Qué equipo se quedará con la victoria en este primer duelo de la historia? 16:48 ¿Cuándo es el partido de vuelta entre Boca Juniors vs O'Higgins? La revancha entre Boca Juniors y O'Higgins se juega el próximo jueves 30 de julio, en el Estadio El Teniente, en Racangua (Chile). 16:07 Leandro Paredes apunta a ser titular Tras jugar la final del Mundial 2026, todo apunta a que Leandro Paredes será titular en Boca Juniors ante O'Higgins. 16:04 Rival de O'Higgins o Boca en octavos El ganador de la llave entre Boca Juniors y O'Higgins se enfrentará a Recoleta de Paraguay, en octavos de final de la Copa Sudamericana. 15:30 Últimos resultados de O'Higgins O'Higgins 1 (4)-(2)0 Ñublense (Copa de la Liga 2026)

Ñublense 2-1 O'Higgins (Copa de la Liga 2026)

Unión Española 1-2 O'Higgins (Copa Chile 2026)

O'Higgins 4-1 Colo Colo (Copa Chile 2026)

O'Higgins 1-1 Recoleta (Copa Chile 2026) 15:28 Últimos resultados de Boca Juniors Sarmiento 0-2 Boca Juniors (Copa Argentina 2026)

Boca Juniors 1-0 Athletico Paranaense (Amistoso 2026)

Boca Juniors 0-1 U. Católica (Copa Libertadores 2026)

Boca Juniors 1-1 Cruzeiro (Copa Libertadores 2026)

Boca Juniors 2-3 Huracán (Liga Profesional de Argentina 2026) 15:24 Convocados de O'Higgins Estos son los jugadores que estarán disponibles para el duelo de Copa Sudamericana 2026 en O'Higgins. 14:32 Así luce La Bombonera O'Higgins publica una postal de cómo se encuentra el campo de La Bombonera para su partido ante Boca Juniors. 14:29 Cinco bajas de Boca Juniors ante O'Higgins Leandro Lozano: Distensión del músculo semimembranoso izquierdo.

Milton Giménez: Lesión grado II del músculo aductor derecho.

Carlos Palacios: Sobrecarga del músculo pectíneo derecho.

Adam Bareiro: Discopatía lumbar.

Tomás Belmonte: Esguince leve de tobillo derecho. 13:37 Boca Juniors vs O'Higgins: pronóstico y cuotas Sobre el papel, Boca Juniors se perfila ampliamente como favorito ante O'Higgins en este duelo de Copa Sudamericana. Las casas de apuestas pagan en promedio 1.29 el triunfo xeneize, 4.70 el empate y 11.00 si ganan los chilenos. 12:56 Boca Juniors vs O'Higgins: estadio El partido entre Boca Juniors vs O'Higgins se juega en el estadio Alberto J. Armando, conocido popularmente como La Bombonera. Este recinto ubicado en Buenos Aires tiene capacidad para 58,840 espectadores. 12:53 Convocados de Boca Juniors Repasa la lista de convocados de Boca Juniors para el duelo ante O'Higgins por Copa Sudamericana. 12:07 ¿Dónde ver Boca Juniors vs O'Higgins? El duelo entre Boca Juniors vs O'Higgins será transmitido por ESPN, Disney Plus, DirecTV Sports y DGO. 12:04 Boca Juniors vs O'Higgins: árbitros Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay)

Árbitro asistente 1: Martín Soppi (Uruguay)

Árbitro asistente 2: Horacio Ferreiro (Uruguay)

Cuarto árbitro: José Burgos (Uruguay)

VAR: Christian Ferreyra (Uruguay)

AVAR: Richard Trinidad (Uruguay) 11:19 Once probable de O'Higgins Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Martín Sarrafiore, Felipe Ogaz; Juan Leiva; Francisco González, Thiago Vecino y Bastián Yánez. 11:18 Posible formación de Boca Juniors Álvaro Montero; Dylan Gorosito; Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado: Leonel Flores, Tomás Aranda, Sebastián Villa; y Miguel Merentiel. 10:33 ¿A qué hora juega Boca Juniors vs O'Higgins? El duelo entre Boca Juniors y O'Higgins se juega a partir de las 21:30 de Argentina, 20:30 del horario chileno y 19.30 en Perú. 10:30 Bienvenidos a la cobertura del partido Boca se enfrenta a O'Higgins, en partido por los playoffs de la Copa Sudamericana. Sigue toda la antesala y principales incidencias en el minuto a minuto de Libero.pe.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs. O'Higgins?

Este compromiso de Copa Sudamericana entre el combinado xeneize y la celeste inicia a partir de las 7.30 p. m. de Perú (9.30 p. m. de Argentina). De igual manera, te detallamos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 6.30 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 7.30 p. m.

Chile, Venezuela, Bolivia: 8.30 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (viernes 24 de julio)

¿Dónde ver Boca Juniors vs. O'Higgins EN VIVO?

La transmisión del encuentro entre Boca Juniors vs O'Higgins por la Copa Sudamericana 2026 se verá por las señales en vivo de ESPN y DIRECTV Sports. Asimismo, tienes las opciones vía streaming en los aplicativos de Disney Plus y DGO.

Argentina: ESPN y Disney Plus Premium

Perú, Colombia y Ecuador: ESPN 2 y Disney Plus Premium

Chile: DSports y DGO

Resto de Sudamérica: ESPN, Disney Plus Premium, DirecTV y DGO

Boca Juniors vs. O'Higgins: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Sobre el papel, Boca Juniors se perfila ampliamente como favorito para llevarse la victoria ante O'Higgins en este duelo de playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Dicho esto, te detallamos las cuotas que brindan las casas de apuestas:

CASAS DE APUESTAS BOCA JUNIORS EMPATE O'HIGGINS Betsson 1.29 4.70 11.00 Betano 1.32 5.50 12.00 Bet365 1.29 5.50 10.00 1XBet 1.29 5.92 13.40 Doradobet 1.28 5.33 12.00

Boca Juniors vs. O'Higgins por playoffs de Copa Sudamericana

Boca Juniors inicia un nuevo desafío internacional con la misión de dar el primer golpe en la serie frente a O'Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto xeneize llega motivado tras comenzar con buen pie una nueva etapa bajo la conducción de Rodolfo Arruabarrena y con la expectativa de recuperar protagonismo continental después de su eliminación en la Copa Libertadores. Además, la posible presencia de Leandro Paredes fortalece la ilusión de un equipo que buscará hacer valer su jerarquía en La Bombonera.

Por su parte, O'Higgins afronta esta llave con la confianza de haber mostrado un rendimiento competitivo en las últimas semanas. El cuadro chileno ha conseguido resultados que respaldan su crecimiento y llega a Buenos Aires dispuesto a competir de igual a igual, consciente de que un resultado favorable como visitante podría cambiar el rumbo de la eliminatoria antes de definirla en Rancagua.

Se espera un encuentro de alta intensidad desde el pitazo inicial, con Boca asumiendo el protagonismo gracias al apoyo de su afición y la obligación de sacar una ventaja en casa. O'Higgins, en cambio, intentará resistir la presión inicial y aprovechar los espacios para sorprender de contragolpe. Los primeros 90 minutos en La Bombonera prometen ser determinantes para encaminar la serie, en un duelo donde ambos clubes buscarán dar el primer paso hacia los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Boca Juniors recibirá a O'Higgins en la Bombonera por la Copa Sudamericana. Foto: composición LR/AFP/O'Higgins.

¿Cuándo juega Boca Juniors vs. O'Higgins?

El encuentro entre Boca Juniors vs O'Higgins por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana se jugará el próximo jueves 23 de julio en La Bombonera. Ambos elencos buscarán el triunfo a como de lugar y tratarán de conseguir un resultado que los favorezca de cara al choque de vuelta.

Posibles alineaciones de Boca Juniors vs. O'Higgins

Boca Juniors: Álvaro Montero, Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda, Leonel Flores, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

O'Higgins: Omar Carabalí, Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Alberto Pavez, Felipe Ogaz, Juan Leiva, Martín Sarrafiore, Cristóbal Castillo, Francisco González y Bastián Yáñez.

Boca Juniors vs O’Higgins: árbitros del partido