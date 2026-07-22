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Sporting Cristal vs Bragantino por playoffs de Copa Sudamericana

¿A qué hora juega Boca Juniors vs O'Higgins y dónde ver el partido por Copa Sudamericana?

Boca Juniors recibe a O'Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Revisa el horario y dónde ver el partido EN VIVO por TV y streaming.

Eduardo Chirinos
Boca Juniors recibe a O'Higgins por la Copa Sudamericana.
Boca Juniors recibe a O'Higgins por la Copa Sudamericana. | Foto: Composición Líbero
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Boca Juniors vuelve a competir a nivel internacional tras concluir el Mundial 2026 y su pronta eliminación de la Copa Libertadores en fase de grupos. Los Xeneizes debutarán en la Copa Sudamericana este jueves 23 de julio por los partidos de Playoff ante su similar de O'Higgins. En esta nota te detallamos los horarios y canales de transmisión confirmados para este emocionante duelo.

Sporting Cristal vs Bragantino EN VIVO por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.

PUEDES VER: Sporting Cristal vs. Bragantino EN VIVO HOY por Copa Sudamericana: dónde ver y a qué hora juegan

¿A qué hora juegan Boca Juniors y O'Higgins por los playoffs de la Copa Sudamericana?

En Perú, el partido entre Boca Juniors y O'Higgins de Chile podrá ser visto a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana). El encuentro se llevará a cabo en el mítico estadio de La Bombonera. A continuación, te detallamos los horarios para el resto de países en Sudamérica.

  • Argentina: 9.30 p. m.
  • Chile: 8.30 p. m.
  • Bolivia: 8.30 p. m.
  • Venezuela: 8.30 p. m.
  • Brasil: 9.30 p. m.
  • Uruguay: 9.30 p. m.
  • Colombia: 7.30 p. m.
  • Ecuador: 7.30 p. m.

Canales para ver el partido de Boca Juniors vs O'Higgins por la Copa Sudamericana

  • Argentina: ESPN y Disney+ Premium.
  • Perú, Colombia y Ecuador: ESPN 2 y Disney+ Premium.
  • Chile: DSports y DGO. También aparece disponible en algunas plataformas como Amazon Prime Video y Paramount+, según el operador.
  • Resto de Sudamérica: La transmisión principal será a través de ESPN o ESPN 2 (según el país) y Disney+ Premium. En mercados con DirecTV también estará disponible por DSports/DGO.

Boca Juniors vs O'Higgins por la Copa Sudamericana

Los dirigidos por el profesor Rodolfo Arruabarrena llegan a este compromiso tras terminar en la tercera posición del grupo D de la Copa Libertadores. Para este partido, los bosteros contarán con la presencia de Leandro Paredes, quien se incorporó rápidamente al plantel tras su participación en el Mundial 2026 con Argentina. No obstante, su titularidad aún no ha sido confirmada.

Copa Sudamericana.

Boca Juniors vs O'Higgins por Copa Sudamericana.

Por su parte, O'Higgins llega a este compromiso con más partidos encima. Recientemente, el equipo clasificó a la final de la Copa de la Liga tras igualar sin goles con Nublense e imponerse en la tanda de penales. Cabe precisar que el ganador de esta llave enfrentará en octavos de final al Deportivo Recoleta de Paraguay.

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