Ibrahimovic explota contra Leandro Paredes por pelea en la final del Mundial: "Le habría..."

La final del Mundial 2026 sigue dando que hablar en los últimos días, pero más allá de la coronación de España como nuevo campeón del Mundo, la atención se centró en los incidentes ocurridos tras el pitazo final del encuentro, cuando varios jugadores se vieron envueltos en una trifulca.

Uno de los protagonistas de aquella tarde fue Leandro Paredes, pero no por su rendimiento futbolístico. El mediocampista de Argentina protagonizó un lamentable episodio al agredir a Gavi y Eric García tras el final del encuentro en el MetLife Stadium. Sobre este hecho se pronunció el exfutbolista Zlatan Ibrahimovic, quien no se guardó nada y estalló contra el volante de la Albiceleste.

La agresión de Leandro Paredes a Gavi tras la final del Mundial 2026.

Zlatan Ibrahimovic arremete contra Leandro Paredes tras la final del Mundial 2026

En declaraciones para Fox Sports, la leyenda del fútbol sueco no se guardó nada y arremetió contra el argentino de 32 años, y aseguró que Paredes “debería estar agradecido” de no haberse topado con un jugador como él durante dichos incidentes.

"Paredes puede estar agradecido de que no hubiera un jugador como yo en el campo. Si hubiera estado allí, le habría dado un cabezazo y me habrían expulsado. Es una conducta poco profesional.", señaló Zlatan, quien además criticó a los jugadores españoles por no defender a sus compañeros durante la trifulca.

FIFA podría investigar a Argentina por los incidentes tras la final del Mundial 2026

Cabe precisar que, según información de diversos medios internacionales, la FIFA estaría recopilando los informes arbitrales y material audiovisual sobre los incidentes ocurridos en el terreno de juego y, de esa forma, determinar si se procede con la apertura de una investigación a los jugadores involucrados, que podría llevar a sanciones disciplinarias contra ellos.