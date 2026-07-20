De Paul apuntó contra detractores de Argentina con firme mensaje: "Conspiraciones infundadas"

La derrota de la selección argentina en el Mundial 2026 sigue dando de qué hablar y algunos de sus protagonistas se están pronunciando mediante sus redes sociales. Uno de ellos es Rodrigo De Paul. El actual jugador de Inter Miami no pudo ocultar su dolor por perder la oportunidad de ser bicampeón del mundo y, a través de Instagram, publicó un extenso mensaje para sus seguidores.

Aunque lo que más llamó la atención fue su mensaje para aquellos que piensan que hubo una especie de ayuda a la ‘Albiceleste’. Parece ser que este tipo de rumores, que han sido muy comentados en las redes sociales, ha llegado a oídos de algunos de los dirigidos por Lionel Scaloni.

Para el mediocampista, el dolor por perder contra España, ha sido muy duro para él y para el equipo, porque querían celebrar otra Copa del Mundo con su gente. “El dolor más grande es porque no pudimos llevar otra vez la copa del mundo a nuestro país, porque si hay alguien que merecía volver a vivir esa sensación, eran ustedes”.

“Pero con el correr de las horas nos van haciendo caer que la identificación que tienen con este grupo va más allá del trofeo y eso es algo de lo que me quiero agarrar para poder transitar este momento”.

Además, no dejó de lado los rumores sobre la supuesta ayuda que recibió Argentina señalando que provienen de gente que no los soporta viéndolos feliz. “Hoy miro cuánta gente esperaba esta caída, instalando durante toda la copa del mundo conspiraciones infundadas para calmar el dolor de otro por no poder vivir lo que todos los argentinos estábamos viviendo, porque nuestras sonrisas molestan, porque nuestras maneras les jode...”, señaló vía IG.