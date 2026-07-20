Próximo partido de la selección argentina tras el Mundial 2026: esta es la agenda de la albiceleste

La selección argentina cerró su participación en el Mundial 2026 como subcampeona del certamen. Cayó 1-0 ante España y regresó a su tierra natal con la desazón de no poder obtener el bicampeonato que tanto anhelaba la afición. En medio de ello, te anunciamos cuál es el próximo partido de la albiceleste que seguirá siendo liderada por Lionel Scaloni.

Próximo partido de Argentina

Con el Mundial 2026 ya en el pasado, la selección argentina volverá a la actividad durante las próximas fechas FIFA previstas para el cierre del año. El calendario internacional contempla dos ventanas oficiales: la primera se desarrollará entre el 21 de septiembre y el 6 de octubre, período en el que cada selección podrá disputar hasta cuatro compromisos, mientras que la segunda se llevará a cabo del 9 al 17 de noviembre, con un límite de dos encuentros.

Al no haber torneos continentales ni competiciones oficiales programadas en esos meses, el panorama estará enfocado exclusivamente en la organización de partidos amistosos. Sin embargo, todo apunta a que la Albiceleste no aprovechará el máximo de encuentros permitidos y que su agenda incluiría únicamente un par de duelos en septiembre-octubre y otros dos en noviembre, aunque la confirmación de los rivales todavía permanece pendiente.

Más allá de la incertidumbre sobre los adversarios, el reciente subcampeonato del mundo fortaleció el atractivo internacional del combinado argentino. Ese rendimiento incrementó el interés de distintas federaciones por enfrentar al equipo, lo que también representa una oportunidad para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que podrá negociar amistosos de alto perfil con importantes ingresos económicos por concepto de participación.

Argentina viene de jugar contra España por la final del Mundial 2026. Foto: AFP.

Agenda y calendario de la selección argentina post Mundial 2026

21 de septiembre - 6 de octubre: máximo de cuatro partidos

9 - 17 de noviembre: máximo de dos partidos

¿Lionel Messi jugará con la selección argentina?

De momento, Lionel Messi permanecerá en Rosario, su tierra natal, para luego regresar a Miami y seguir entrenando con Inter Miami para los partidos de MLS y CONCACAF. El delantero argentino sabe que su ciclo ha terminado con la albiceleste, pero aún no define si ante España fue su último cotejo.