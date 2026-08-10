Prensa brasileña dio rotunda opinión de André Carrillo tras victoria de Corinthians: "Entró..."

Uno de los jugadores peruanos que más destacan en el extranjero es André Carrillo. El futbolista de la selección peruana sigue siendo considerado en las filas de Corinthians y tuvo participación en la victoria ante Bragantino por la fecha 22 del Brasileirao. Tras el partido, la prensa brasileña no dudó en dar un firme concepto del rendimiento de la 'Culebra'.

Prensa brasileña dio rotunda opinión de André Carrillo

Sobre el minuto 66’, André Carrillo ingresó de cambio en el partido con la misión de aportar su talento en la creación de juego del ‘Timao’ en el mediocampo. El exjugador de Alianza Lima tomó la responsabilidad y se mostró muy claro con el balón, aportando orden al equipo.

Por ello, el medio brasileño ‘Globo Esporte’ no tardó en opinar sobre el desempeño de Corinthians y resaltó que la ‘Culebra’ tuvo un gran desempeño y, pese a los pocos minutos, contribuyó con dinamismo en el juego. Además, resaltaron un pase certero que culminó en el segundo gol.

Prensa brasileña destacó a André Carrillo tras la victoria de Corinthians

“Entró al campo en el minuto 20 de la segunda parte para aportar más dinamismo a la construcción del juego y a la organización del mediocampo. Dio un pase perfecto para la jugada ofensiva que derivó en el segundo gol, asistido por Matheuzinho y rematado por Pedro Raúl en el minuto 41”, mencionó el citado medio en su publicación.

Por ello, el portal brasileño sorprendió al otorgarle una calificación de 6,5 al rendimiento de Carrillo, una de las más altas del equipo en este encuentro. Esta nota demuestra que sigue siendo una pieza vital dentro de Corinthians.

Números de André Carrillo este 2026

En lo que va de la temporada, André Carrillo ha sumado una gran cantidad de minutos con el Timao, aunque en los últimos meses ha pasado a tener un rol más secundario. En sus registros, el peruano suma 31 partidos disputados, donde ha aportado una asistencia.