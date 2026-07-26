Jugó con Cristiano Ronaldo el Mundial 2026 y ahora entrena con André Carrillo en Corinthians

André Carrillo continúa trabajando con Corinthians de cara a los próximos partidos por el Brasileirão, la Copa de Brasil y los octavos de final de la Copa Libertadores. Bajo ese contexto, el futbolista de la selección peruana recibió la inesperada llegada de un jugador que viene de disputar el Mundial 2026 junto a Cristiano Ronaldo y se ha sumado a los entrenamientos del 'Timao': estamos hablando de Rafael Leão, figura de la selección de Portugal.

André Carrillo y Rafael Leão entrenan juntos en Corinthians

La estrella del AC Milan se encuentra de vacaciones en Brasil y aprovechó su estadía para entrenar en el Centro de Alto Rendimiento de Corinthians en calidad de invitado, donde también coincidió con André Carrillo. El cuadro brasileño dio a conocer la visita del portugués a través de sus redes sociales.

“¡Un visitante distinguido en el Centro de Entrenamiento Dr. Joaquim Grava! Rafael Leão, delantero de la Selección Portuguesa de Fútbol, ​​está pasando unos días en Brasil y, para mantenerse en forma, ¡entrena en el centro de entrenamiento del Corinthians!. ¡El atleta recibió la camiseta del Corinthians!.”,. publicó el club en su cuenta de X.

Rafael Leao entrenó con Corinthians.

¿Rafael Leão fichará por Corinthians?

En una reciente entrevista, Rafael Leão, quien busca desvincularse del Milan tras siete temporadas y dos títulos, señaló que busca un equipo en el cual pueda gozar de la continuidad que ha perdido en el cuadro 'rossonero', en ese sentido, señaló que su prioridad es mantenerse en el fútbol europeo, aunque no descartó una posible llegada al 'Timao'.

“Como dije, ahora quiero seguir en Europa. Pero nunca podemos decir nunca, no sabemos qué va a pasar en el futuro. Desde ya agradezco al Corinthians por abrirme las puertas del CT, les deseo todo lo mejor”, sostuvo.

¿Cuándo vuelve a jugar André Carrillo con Corinthians?

El próximo partido de Corinthians será este domingo 26 de julio a las 2.00 p. m. (hora peruana) ante Bahía por el Brasileirão. Posteriormente, los dirigidos por el profesor Fernando Diniz disputarán los octavos de final de la Copa Libertadores contra Rosario Central el 13 de agosto.