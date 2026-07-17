Cristiano Ronaldo está a un solo partido de cerrar su ciclo con la selección de Portugal. Según reveló el periodista Mohammed Awaad (@mohammedawaad), tras la información expuesta por un agente luso, el delantero de 41 años disputará su último encuentro internacional frente a Gales en la UEFA Nations League.

El escenario elegido para el cierre de CR7 será el Estádio José Alvalade de Lisboa. La elección del estadio del Sporting de Portugal guarda un simbolismo especial: fue en ese mismo césped donde arrancó su carrera profesional antes de dar el salto al estrellato mundial, por lo que cerrará el círculo donde todo comenzó.

Esta decisión llega tras la participación de Portugal en la Copa del Mundo 2026, torneo en el que la escuadra lusa quedó eliminada en octavos de final tras caer 0-1 ante España. Aquel choque en suelo estadounidense marcó la salida definitiva del atacante de la máxima cita del fútbol mundial.

El capitán se retirará como el máximo goleador histórico del fútbol de selecciones, tras liderar la etapa más gloriosa de su país. En su expediente destacan la Eurocopa de 2016 y 2 títulos de la UEFA Nations League, tras ganar la edición inaugural de 2018-19 y la reciente corona de 2024-25 frente a España.

Cristiano Ronaldo levantando el trofeo de la Euro 2016

A la espera del comunicado oficial de la Federación Portuguesa de Fútbol, la cita ante los galeses en Lisboa se perfila como un homenaje sin precedentes. El balompié mundial se alista para despedir a su mayor referente internacional en la que fue su primera casa.

Números de Cristiano Ronaldo con Portugal

Cristiano Ronaldo marcó 146 goles en 233 partidos con la selección de Portugal, contando todas las competiciones oficiales y amistosos. Además, en Mundiales convirtió 11 goles en 27 cotejos.