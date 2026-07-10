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Jorge Jesus opinó de Cristiano Ronaldo tras asumir como nuevo DT de Portugal: "Nunca será..."

Jorge Jesus fue anunciado como nuevo entrenador de la selección de Portugal y, durante su presentación, comentó sus sensaciones por volver a entrenar a Cristiano Ronaldo.

Angel Curo
Jorge Jesus opinó de Cristiano Ronaldo tras asumir como nuevo DT de Portugal
Jorge Jesus opinó de Cristiano Ronaldo tras asumir como nuevo DT de Portugal | Composición: Líbero
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La selección de Portugal inicia una nueva etapa tras su eliminación en el Mundial 2026, torneo en el que mostró un rendimiento cuestionado. En ese contexto, anunció la llegada de Jorge Jesus para reemplazar a Roberto Martínez en el banquillo. El entrenador, además, se pronunció sobre el futuro de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo y su primer mensaje tras eliminación de Portugal en el Mundial 2026

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Jorge Jesus opinó de Cristiano Ronaldo tras asumir como nuevo DT de Portugal

Durante su presentación, el DT Jorge Jesus brindó una conferencia de prensa, en la que fue consultado por el futuro de Cristiano Ronaldo en la selección. Esto, debido a que viene recibiendo duras críticas por su desempeño en el Mundial 2026.

Sin embargo, el técnico de 71 años indicó que ‘CR7’ nunca va a ser considerado un problema para Portugal y, por el contrario, señaló que es un símbolo de su selección y siempre tendrá un lugar en la historia. Asimismo, recordó cómo fue la convivencia de ambos en Al-Nassr.

Jorge Jesús, Selección de Portugal

Jorge Jesús comentó sobre el futuro de Cristiano Ronaldo con Portugal

"Cristiano Ronaldo nunca será un problema para la selección nacional, ni para mí. Es un símbolo del fútbol portugués, de la selección nacional, de Portugal, y esto quedará para siempre en la historia. Tuve un gran placer trabajando con él el último año. Es muy fácil trabajar con él, siempre y cuando te des cuenta de hacia dónde podemos llegar los dos", indicó.

Por otro lado, Jorge Jesus indicó que Cristiano Ronaldo ya tiene definido que terminará su exitosa carrera deportiva en el fútbol árabe y, ante los rumores de su retiro de la selección, señaló que, mientras siga al máximo nivel, será él quien tome la decisión de convocarlo.

"Desde ahí, las cosas serán fáciles, pero eso dependerá de lo que yo quiera hacer. Sé que él quiere continuar en Al Nassr. Ya me dijo que quiere terminar su carrera allí. Pero, mientras tenga condiciones para ser seleccionado, haré lo que crea que es mejor para la selección nacional", sentenció el estratega.

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Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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