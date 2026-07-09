¿Mencionó a Cristiano Ronaldo? Bruno Fernandes rompe su silencio sobre eliminación de Portugal: "Frustrado..."
Luego de un desastroso Mundial 2026, Bruno Fernandes utilizó sus redes sociales para expresar cómo se siente y dejó contundentes mensajes.
La selección de Portugal quedó eliminada tras su derrota ante España en el Mundial 2026. Tras esto, las teorías sobre el rendimiento del equipo y el trato del combinado luso hacia su capitán, Cristiano Ronaldo, han sido tema de debate en los últimos días entre los hinchas, pues consideran que el mediocampo portugués, considerado uno de los mejores del mundo, no filtró ni un pase gol para Ronaldo y se limitó a jugar hacia los lados. En este contexto, uno de los más señalados, Bruno Fernandes, rompió su silencio en redes sociales y no dudó en manifestar que sus expectativas para esta Copa del Mundo eran altas.
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El actual jugador del Manchester United reconoció que tenía grandes expectativas para este certamen y que contaban con un buen equipo, lo que les pudo haber permitido pasar a la siguiente fase.
“Triste, frustrado y decepcionado. Este grupo de jugadores hizo que mis expectativas fueran altas, no solo por la calidad, sino también por el increíble grupo que hemos creado a lo largo de estos años”.
“Gracias a todos los jugadores, al personal técnico y a todo el personal que nos siguió y nos ayudó todos los días durante la Copa Mundial. A todos los portugueses, muchas gracias por su apoyo y creencia”, publicó a través de Instagram el jugador portugués.
Bruno Fernandes habló sobre la eliminación de Portugal.
¿Cómo le fue a Portugal en el Mundial 2026?
Portugal no tuvo un buen Mundial y dejó mucho que desear entre sus aficionados, pues, a pesar de llegar con grandes nombres, no mostró un gran rendimiento.
- 17.06.26 | Portugal 1-1 RD Congo | Mundial 2026 (Fase de grupos)
- 23.06.26 | Portugal 5-0 Uzbekistán | Mundial 2026 (Fase de grupos)
- 27.06.26 | Colombia 0-0 Portugal | Mundial 2026 (Fase de grupos)
- 02.07.26 | Portugal 2-1 Croacia | Mundial 2026 (Octavos de final)
- 06.07.26 | Portugal 0-1 España | Mundial 2026 (Cuartos de final)
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