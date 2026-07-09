¿Qué consume Erling Haaland? La impactante dieta de 6.000 calorías de la estrella del Mundial 2026

Erling Haaland ha sido el centro de las miradas luego de convertirse en el gran referente de la historia que está creando Noruega en este Mundial 2026. Actualmente, es uno de los máximos goleadores de la competición y lucha por ese puesto con Lionel Messi y Kylian Mbappé. Tras su más reciente partido de Noruega ante Brasil en los octavos de final del Mundial 2026, el atacante volvió a ser la gran figura del encuentro al anotar un doblete en la victoria por 2-1. Esa actuación puso nuevamente sobre la mesa los secretos detrás de su preparación física y la estricta alimentación que sigue para mantenerse en la élite del fútbol mundial.

En el documental 'Haaland: The Big Decision', el delantero del Manchester City explicó que su régimen alimenticio está enfocado en potenciar su rendimiento dentro del campo. Su plan incluye alrededor de 6.000 calorías al día, una dieta basada en productos poco comunes como corazón e hígado de vaca, además de una exigente rutina de recuperación que forma parte de su preparación como futbolista profesional.

PUEDES VER: Canal confirmado para ver Noruega vs Inglaterra por el pase a semifinales del Mundial 2026

¿Cuál es la estricta dieta de Erling Haaland, la nueva sensación del Mundial 2026?

La dieta de Haaland no solo se basa en la cantidad de calorías, sino también en la calidad de los alimentos. El atacante enfatiza la importancia de consumir productos de alta calidad y, siempre que sea posible, de origen local, lo que le permite obtener los nutrientes necesarios para afrontar la exigencia del deporte. Estos son algunos de los productos que consume el gigante noruego.

Corazón de vaca.

Hígado de ternera.

Carnes rojas.

Pescados.

Carnes blancas.

Miel cruda.

Leche.

Agua filtrada.

Cabe señalar que el delantero reduce considerablemente el consumo de alimentos ultraprocesados y opta por alternativas más naturales, sustituyendo el azúcar tradicional por miel cruda o jarabe de arce.

Haaland suele cocinar sus propios alimentos. Foto OpusClip

¿Por qué Haaland tiene una dieta de 6.000 calorías al día?

Con sus imponentes 1,95 metros de estatura y un físico diseñado para soportar la máxima exigencia, Erling Haaland necesita una alimentación fuera de lo común para mantenerse en la cima. El delantero noruego consume cerca de 6.000 calorías diarias, una cifra que le permite conservar su poderosa masa muscular, acelerar su recuperación después de cada sesión y responder al desgaste de los partidos de alto nivel.

Su preparador físico, Erling Steenslid, reveló que el atacante protagonizó una impresionante transformación física al sumar más de 12 kilos de masa muscular en poco más de un año. Este cambio fue posible gracias a un meticuloso trabajo que combina una dieta estricta con entrenamientos especializados, pensados para potenciar su fuerza, velocidad y resistencia dentro del campo.

Erling Haaland reveló que le gustaría tener una granja tras retirarse del fútbol

¿Cuándo es el próximo partido de Haaland con Noruega por el Mundial 2026?

Erling Brunt Haaland tendrá su próximo compromiso con la selección de Noruega este sábado 11 de julio, cuando se enfrente a Inglaterra en un partido por los cuartos de final del Mundial 2026. El encuentro se podrá seguir desde las 4.00 p. m. (hora peruana).