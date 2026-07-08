- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Argentina vs Egipto
- Colombia vs Suiza
- Universitario
- Alianza Lima
- Fichajes Vóley
Canal confirmado para ver Noruega vs Inglaterra por el pase a semifinales del Mundial 2026
La selección de Inglaterra se enfrenta a Noruega en los octavos de final del Mundial 2026. Este esperado duelo será clave, pues reunirá a Haaland y Bellingham.
La selección de Inglaterra tendrá un duro rival cuando se enfrente a Noruega, equipo que ha ido ganando popularidad con el transcurrir del Mundial 2026. Dicho encuentro, por los octavos de final, marcará la eliminación de una de estas dos grandes selecciones, por lo que promete ser un duelo esperado por los amantes del deporte rey. Bajo este panorama, también se dará el reencuentro entre dos exjugadores del Borussia Dortmund: Erling Haaland y Jude Bellingham, quienes serán las grandes estrellas de este choque.
PUEDES VER: Mauro Cantoro fulminó a Cristiano Ronaldo tras elogiar a Messi: “No va a terminar en la decadencia"
¿Dónde ver el partido de Inglaterra vs Noruega por el Mundial 2026?
En Perú, el partido será transmitido por la señal de DSports, que llevará la cobertura completa de este Mundial 2026. Además, por streaming, podrás verlo por DGO y Paramount+. Si te encuentras en otro país, esta es la lista de canales por donde podrás seguir el compromiso.
- Argentina: DSports (DIRECTV Sports), DGO, Paramount+
- Bolivia: Tigo Sports, Entel TV
- Brasil: Disney+ Premium, CazéTV
- Chile: DSports (DIRECTV Sports), DGO, Paramount+
- Colombia: DSports (DIRECTV Sports), DGO, Paramount+
- Ecuador: DSports (DIRECTV Sports), DGO, Paramount+
- Paraguay: Tigo Sports
- Perú: DSports (DIRECTV Sports), DGO, Paramount+
- Uruguay: DSports (DIRECTV Sports), DGO, AUF TV, Paramount+
- Venezuela: DSports (DIRECTV Sports), DGO, Inter
Inglaterra vs Noruega: fecha y hora del partido
El partido entre Noruega e Inglaterra se podrá vivir este sábado 11 de julio. El encuentro se llevará a cabo en el Hard Rock Stadium y se podrá seguir desde las 4.00 p. m. (hora peruana).
¿Cómo llegan Noruega e Inglaterra para este partido por octavos de final del Mundial 2026?
Noruega llega como la revelación del campeonato. Comandada por Martin Odegaard y Erling Haaland, la selección vikinga afronta este compromiso con una importante racha de victorias y cayó únicamente ante Francia en la fase de grupos. Sin embargo, eliminar a Brasil fue clave para consolidarse como una de las candidatas al título.
Por su parte, Inglaterra también llega con una importante racha de triunfos. Su última victoria fue ante la coanfitriona del certamen, México, por un contundente 3-2.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 38.50