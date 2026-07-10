¿Qué une a Justin Bieber, Shakira y Madonna? Superestrellas estarán presentes en fecha clave del Mundial 2026

La música y el fútbol se unirán en un evento de gran impacto durante la final de la Copa Mundial de Fútbol 2026. La FIFA y Global Citizen anunciaron que Justin Bieber, Shakira y Madonna serán algunas de las grandes estrellas que participarán en el primer espectáculo de medio tiempo de una final mundialista, que se realizará el 19 de julio de 2026 en el MetLife Stadium.

La FIFA señaló que el show unirá música, fútbol e impacto social para hacer de la final del Mundial 2026 un evento histórico.

Justin Bieber actuará junto a Shakira y Madonna en la final del Mundial 2026

La final del Mundial 2026 contará con un show de medio tiempo que reunirá a artistas de renombre internacional como BTS, Justin Bieber, Burna Boy, Shakira, Madonna, Gustavo Dudamel y el coro PS22, quienes compartirán escenario con Coldplay.

Con una duración de 11 minutos, la presentación será producida por Global Citizen, en colaboración con Live Nation y Done + Dusted, bajo la dirección creativa de Chris Martin, líder de Coldplay. De esta manera, el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026 no solo ofrecerá un espectáculo musical de primer nivel, sino que también se integrará a una celebración que busca combinar el entretenimiento con el compromiso social.

La participación de Shakira en el Mundial 2026 despierta una gran expectativa entre los seguidores del fútbol y la música, respaldada por la amplia experiencia de la artista colombiana en escenarios de talla internacional.

El espectáculo del Mundial 2026 impulsará la educación de millones de niños

Más allá de la música, el espectáculo tendrá un objetivo solidario a través del Fondo Global de Educación Ciudadana de la FIFA, una iniciativa que busca recaudar US$100 millones para ampliar el acceso a la educación y al fútbol de niños de todo el mundo. La organización informó que ya se han reunido más de US$50 millones y que US$1 de cada entrada vendida para los partidos del Mundial 2026 se destinará a este programa.

Justin Bieber destacó la importancia de formar parte de un evento que no solo celebra el fútbol, sino que también busca generar oportunidades educativas para niños de todo el mundo. Por su parte, Burna Boy afirmó que representar a África en este histórico espectáculo es tanto un honor como una gran responsabilidad.

La FIFA busca dejar un legado global con la final del Mundial 2026

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, resaltó que la educación es uno de los principales desafíos del mundo y afirmó que la participación de artistas como Justin Bieber, Shakira, Madonna y BTS contribuirá a difundir un mensaje de unión global. Además, el evento contará con la participación de personajes de Barrio Sésamo y Los Muppets, con el objetivo de reforzar la importancia de garantizar una educación de calidad para los niños.

Con este primer espectáculo de medio tiempo en una final de la Copa Mundial, la FIFA busca que el Mundial 2026 sea recordado no solo por la competencia deportiva, sino también por su impacto social.