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Horóscopo del jueves 30 de julio: acertadas predicciones en el amor, salud y dinero, según tu signo
Horóscopo del 29 de julio de 2026: descubre qué deparan los astros para cada signo en amor, salud y trabajo. Conoce las predicciones de Josie Diez Canseco.
¿Qué señales tienen preparadas los astros para este jueves 30 de julio? Una jornada cargada de energías cambiantes podría traer giros inesperados en el amor, oportunidades en el dinero y decisiones clave para cuidar la salud. Descubre las predicciones de Josie Diez Canseco para cada signo del zodiaco y conoce qué mensajes revela el universo para ayudarte a afrontar el día con mayor claridad y confianza. ¡No te pierdas el mejor horóscopo de Internet!
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Horóscopo de Josie Diez Canseco: predicciones del jueves 30 de julio de 2026
ARIES : 20 MAR- 19 ABR.: La persona que está a tu lado volverá a ser importante en tu vida y en tu corazón, reafirmará sus sentimientos. Te espera un día de arduo trabajo, ponle muchas ganas y terminarás en menos de lo que imaginas, luego tendrás tiempo para ti.
- Número de suerte, 1.
TAURO : 20 ABR- 20 MAY.: Hoy estarás muy cerca de alguien que te atrae mucho, tendrá hacia ti detalles muy especiales que te demostrarán sus sentimientos. No temas hablar con la verdad, tus superiores creerán en ti y te darán una nueva oportunidad.
- Número de suerte, 3.
GÉMINIS : 21 MAY- 21 JUN.: Estarás susceptible y exigirás mucha atención y amor, cualquier distracción de la persona que amas lo tomarás como falta de interés. Pon en orden tus prioridades, tus superiores exigirán puntualidad y calidad en todo lo que hagas.
- Número de suerte, 16.
CÁNCER : 22 JUN- 21 JUL.: Tu vida afectiva ha dado un giro positivo, la ilusión vuelve a estar presente, demostrarás abiertamente tus sentimientos. Un negocio que promete mucho, pero que su procedencia no es clara te inquietará, no te convendrá aceptarlo, podrías salir perjudicado.
- Número de suerte, 5.
LEO : 22 JUL- 22 AGO.: Estás exagerando tus desacuerdos sentimentales y hoy verás todo con pesimismo, no tomes decisiones apresuradas, anímate. Tu solidaridad para con tus compañeros, será bien vista por los demás, pronto serás elegido para organizar un evento.
- Número de suerte, 14.
VIRGO : 23 AGO- 22 SET.: La idea de formalizar para terminar con las dudas y celos del ser amado no será la solución, debes empezar por tener una actitud más clara. Pequeños desacuerdos laborales se resolverán con prontitud, sé más comunicativo con tus superiores.
- Número de suerte, 2.
LIBRA : 23 SET.- 22 OCT.: Situaciones inesperadas te permitirán conocer mejor a la persona con quien te habías ilusionado, pequeñas diferencias te harán reflexionar. En lo laboral, aceptarás sin objeciones nuevas responsabilidades, las mismas que tendrás en orden.
- Número de suerte, 9.
ESCORPIO : 23 OCT- 22 NOV.: La emoción de vivir un romance oculto te atrae, te interesarás por alguien que sabes que no te puede ofrecer estabilidad. Evita opinar sobre temas laborales que desconoces, podrías quedar mal ante los demás, mejor limítate a observar.
- Número de suerte, 10.
SAGITARIO : 23 NOV- 22 DIC.: Sientes que el amor se está enfriado pero no haces nada por mejorar, al contrario, exiges más de lo que das. Tu buen desempeño laboral será motivo de halagos, antes de lo que imagines recibirás una gran recompensa por tan buena gestión.
- Número de suerte, 20.
CAPRICORNIO : 23 DIC- 21 ENE.: Tratar de aparentar lo que ya no sientes te está ocasionando un gran desgaste emocional, hoy serás sincero con esa persona. Estás gastando más de la cuenta, ten cuidado, ha llegado el momento de ahorrar y guarda para el futuro.
- Número de suerte, 6.
ACUARIO : 22 ENE- 17 FEB.: Te liberarás de sentimientos de dependencia que no te hacen feliz, hoy te propondrás empezar una nueva etapa afectiva. Tu salud decaerá de un momento a otro, a pesar de que el malestar será pasajero, no debes descuidarte, visita a tu médico.
- Número de suerte, 15.
PISCIS : 18 FEB- 19 MAR.: Vivirás momentos de duda e incertidumbre por algunas actitudes de esa persona, te darás cuenta de que lo estabas juzgando mal. Una amistad te pedirá una ayuda económica, no se la niegues, el favor te será retribuido con creces.
- Número de suerte, 11.
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