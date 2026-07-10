"Para mi amor platónico": La Tigresa del Oriente sorprende en redes con inesperada dedicatoria a Haaland

La fiebre por Erling Haaland continúa creciendo más allá de los estadios. Esta vez, la protagonista fue La Tigresa del Oriente, quien sorprendió a sus seguidores al compartir una canción inspirada en el delantero noruego y confesar públicamente su admiración por él. La artista peruana adaptó un conocido tema musical para rendirle homenaje al goleador, en medio del impacto que ha generado la figura del atacante en las redes sociales durante el Mundial 2026.

La Tigresa del Oriente lanza canción sobre Erling Haaland y causa sorpresa en redes

La popular cantante volvió a llamar la atención en las plataformas digitales con una nueva ocurrencia. La Tigresa del Oriente lanzó una canción sobre Erling Haaland luego de declararse "enamorada" del futbolista, a quien calificó como su "amor platónico" en la descripción del video publicado en sus cuentas oficiales.

La intérprete realizó una versión del tema "Moscú", de Georgie Dann, pero modificó la letra para dedicarle versos al atacante noruego. En la canción, destacó el poder goleador de Haaland, su estilo físico y sus particulares celebraciones dentro del campo. "¡Para mi amor platónico, Haaland!", escribió la artista en la publicación, que rápidamente generó comentarios entre sus seguidores.

Entre las frases que incluyó en su adaptación musical aparecen referencias al delantero como un jugador "de otro planeta", un "vikingo sin igual" y hasta un futbolista con apariencia de androide por su capacidad para marcar goles y dominar los partidos.

Erling Haaland y Noruega: el impacto del delantero en redes sociales durante el Mundial 2026

El fenómeno alrededor de Erling Haaland y Noruega redes sociales también quedó reflejado durante la Copa del Mundo 2026. El delantero no solo fue noticia por su rendimiento deportivo, sino también por el crecimiento de su comunidad digital.

Según un análisis de MyBettingSites citado por MARCA, basado en más de 1.200 cuentas de futbolistas de las selecciones participantes, Haaland fue uno de los jugadores que más seguidores sumó durante la competencia.

MARCA informó: “El mayor salto durante la fase eliminatoria correspondió a Erling Haaland. Entre el 28 de junio y el 8 de julio, el delantero de Noruega incorporó 12,9 millones de nuevos seguidores, lo que representa un crecimiento del 29,2 % respecto a su comunidad previa al Mundial 2026”.

Con este incremento, la cuenta del atacante alcanzó los 58 millones de seguidores en Instagram durante el periodo analizado, confirmando su enorme popularidad internacional.

¿Quién es Isabel Haugseng Johansen, la novia de Erling Haaland?

Mientras la imagen de Haaland crece a nivel mundial, su vida personal también despierta interés entre sus seguidores. La pareja del futbolista es Isabel Haugseng Johansen, una joven noruega nacida en Bryne, la misma localidad donde nació el delantero.

Antes de convertirse en creadora de contenido, Isabel tuvo una relación cercana con el fútbol. Jugó en las divisiones juveniles del Bryne FK, club en el que Haaland inició su carrera profesional. Ambos se conocían desde pequeños, aunque su relación sentimental comenzó años después.

El atacante reveló en una entrevista televisiva que Isabel fue quien tomó la iniciativa al escribirle un mensaje cuando él militaba en el Borussia Dortmund. Desde entonces, ambos han mantenido una relación discreta y alejada de polémicas.

Isabel suele acompañar a Haaland en momentos importantes de su carrera y cuenta con una comunidad de más de un millón de seguidores en redes sociales.

Datos principales de Isabel Haugseng Johansen:

Nacionalidad: noruega

Ciudad natal: Bryne

Profesión: influencer y exfutbolista

Club donde jugó: Bryne FK

Inicio de su relación con Haaland: 2021

Edad: 22 años