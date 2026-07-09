Partidos del Mundial HOY, viernes 10 de julio: programación, resultados y dónde ver

Este viernes 10 de julio se jugará el encuentro entre España vs. Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026. Además, habrá acción en el fútbol peruano: se disputarán los octavos de final de la Copa Caliente de la Liga 1 2026 y encuentros por la Liga Pro de Ecuador. A continuación, podrás revisar la programación de los partidos de hoy.

Partidos de hoy por el Mundial 2026

Partido Horario Canal España vs. Bélgica 2.00 p. m. América TV, América TV GO, DSports, DGO, DAZN y Paramount+

Partidos de hoy por la Copa Caliente de la Liga 1 2026

Partido Horario Canal Cienciano vs. ADT Tarma 1.00 p. m. YouTube Bicolor+ Alianza Atlético vs. Pirata FC 3.30 p. m. YouTube Bicolor+ Sport Boys vs Comerciantes FC 8.00 p. m. YouTube Bicolor+

Partidos de hoy por la Liga Pro de Ecuador