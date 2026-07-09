Partidos del Mundial HOY, viernes 10 de julio: programación, resultados y dónde ver
¡Se vienen tremendos encuentros! A continuación, podrás revisar la programación de los cuartos de final del Mundial 2026 y la Copa Caliente de la Liga 1.
Este viernes 10 de julio se jugará el encuentro entre España vs. Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026. Además, habrá acción en el fútbol peruano: se disputarán los octavos de final de la Copa Caliente de la Liga 1 2026 y encuentros por la Liga Pro de Ecuador. A continuación, podrás revisar la programación de los partidos de hoy.
PUEDES VER: Llaves de semifinales del Mundial 2026: cruces, horarios, estadios y canal confirmado de duelos
Partidos de hoy por el Mundial 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|España vs. Bélgica
|2.00 p. m.
|América TV, América TV GO, DSports, DGO, DAZN y Paramount+
Partidos de hoy por la Copa Caliente de la Liga 1 2026
|Partido
|Horario
|Canal
|Cienciano vs. ADT Tarma
|1.00 p. m.
|YouTube Bicolor+
|Alianza Atlético vs. Pirata FC
|3.30 p. m.
|YouTube Bicolor+
|Sport Boys vs Comerciantes FC
|8.00 p. m.
|YouTube Bicolor+
Partidos de hoy por la Liga Pro de Ecuador
|Partido
|Horario
|Canal
|Leones del Norte vs. U. Católica
|5.00 p. m.
|Zapping Sports
|Técnico U. vs. Macará
|7.15 p. m.
|Zapping Sports
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