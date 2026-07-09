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Partidos del Mundial HOY, viernes 10 de julio: programación, resultados y dónde ver

¡Se vienen tremendos encuentros! A continuación, podrás revisar la programación de los cuartos de final del Mundial 2026 y la Copa Caliente de la Liga 1.

Gary Huaman
Acá podrás revisar los partidos que se jugarán este viernes 10 de julio.
Acá podrás revisar los partidos que se jugarán este viernes 10 de julio. | Foto: composición Líbero
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Este viernes 10 de julio se jugará el encuentro entre España vs. Bélgica por los cuartos de final del Mundial 2026. Además, habrá acción en el fútbol peruano: se disputarán los octavos de final de la Copa Caliente de la Liga 1 2026 y encuentros por la Liga Pro de Ecuador. A continuación, podrás revisar la programación de los partidos de hoy.

Las semifinales del Mundial 2026 se llevarán a cabo en dos días.

PUEDES VER: Llaves de semifinales del Mundial 2026: cruces, horarios, estadios y canal confirmado de duelos

Partidos de hoy por el Mundial 2026

PartidoHorarioCanal
España vs. Bélgica2.00 p. m.América TV, América TV GO, DSports, DGO, DAZN y Paramount+

Partidos de hoy por la Copa Caliente de la Liga 1 2026

PartidoHorarioCanal
Cienciano vs. ADT Tarma1.00 p. m.YouTube Bicolor+
Alianza Atlético vs. Pirata FC3.30 p. m.YouTube Bicolor+
Sport Boys vs Comerciantes FC8.00 p. m.YouTube Bicolor+

Partidos de hoy por la Liga Pro de Ecuador

PartidoHorarioCanal
Leones del Norte vs. U. Católica5.00 p. m.Zapping Sports
Técnico U. vs. Macará7.15 p. m.Zapping Sports
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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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