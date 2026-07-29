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Jairo Concha contundente sobre si Piero Quispe jugará por él en Universitario: "Lo que sea..."
El volante de Universitario se refirió a la posibilidad de que Piero Quispe sea titular en lugar de él o si jugarán juntos en el once crema.
Universitario de Deportes anunció a Piero Quispe como su flamante refuerzo para afrontar el Torneo Clausura y conseguir el tan ansiado tetracampeonato. En ese sentido, Jairo Concha decidió pronunciarse acerca de la llegada del mediocampista y señaló que todavía falta verlo en su primer entrenamiento, pero espera que pueda ayudar a la 'U' a cumplir el objetivo nacional.
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“La verdad es un buen jugador, pero veremos. Todavía falta su primer entrenamiento y esperemos que le vaya muy bien, como queremos todos los hinchas de la 'U'“, declaró a la prensa al salir del entrenamiento en Campo Mar.
Luego, Jairo Concha añadió: “Lo que queremos todos es que nos vaya bien al equipo y que se nos dé este Clausura porque es importante conseguir el objetivo”.
Cuando fue consultado sobre la competencia que tendrá con Piero Quispe por un lugar en el equipo titular de Universitario, Concha fue contundente al recalcar que el entrenador Héctor Cúper realiza muchos cambios y no sabe con exactitud en qué posición jugarán.
“No sabemos en qué posición lo va a poner el profe. Hace muchos cambios. Creo que cualquiera puede jugar, no solo él o yo”, empezó diciendo Jairo, para después señalar que todo va a sumar a favor de Universitario: “Cualquiera está preparado para jugar, así que, lo que sea mejor para el equipo, suma”.
¿Cuándo juega Universitario en la Liga 1 2026?
El siguiente partido de Universitario por la fecha 3 del Torneo Clausura será ante Cienciano el domingo 2 de agosto desde las 6.30 p. m. en el Inca Garcilaso de la Vega. La transmisión estará a cargo de L1 Max y L1 Play.
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