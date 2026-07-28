CONAR responde a Alianza Lima por reclamo tras penal no cobrado en Cutervo: "Rechazo..."

La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), se pronunció tras conocerse que Alianza Lima presentará un reclamo formal exigiendo medidas tras el polémico arbitraje en el empate por 2-2 ante Comerciantes Unidos por la fecha 2 del Torneo Clausura 2026, donde el juez Augusto Menéndez no cobró un penal a favor de los blanquiazules.

¿Qué respondió la CONAR sobre el reclamo de Alianza Lima?

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la CONAR expresó su rechazo a cualquier intento por parte del cuadro blanquiazul de llevar dicha situación a fueros extradeportivos y precisó que la institución siempre se ha caracterizado por atender de forma imparcial los reclamos de cualquier club ante situaciones de este tipo.

"La CONAR se dirige a la opinión pública para expresar su rechazo a la pretensión de trasladar al ámbito penal situaciones derivadas del arbitraje del encuentro disputado entre los clubes Alianza Lima y Comerciantes Unidos. La CONAR ha atendido de manera permanente los requerimientos formulados por los clubes, mediante reuniones de trabajo y la publicación de los audios y videos del sistema VAR, conforme a los procedimientos establecidos", se lee en el comunicado.

CONAR respondió al reclamo de Alianza Lima.

En ese sentido, la CONAR sostiene que este tipo de acciones perjudica el normal desarrollo de las competiciones y deja de lado los mecanismos institucionales y reglamentarios que ya existen para revisar y evaluar el desempeño de los árbitros.

¿Cuál fue la jugada polémica en el Alianza Lima vs Comerciantes Unidos?

La polémica ocurrió en el minuto 62 del partido, cuando Jairo Vélez disputó un balón con Alexis Cossio en área de Comerciantes Unidos. El defensa cutervino extendió su brazo izquierdo e impactó el rostro del aliancista con su codo, dejándolo tendido en el campo. No obstante, el árbitro Augusto Menéndez determinó que no hubo infracción tras revisar la jugada en el VAR.

¿Qué es lo que exige Alianza Lima?

En la víspera, el gerente deportivo Franco Navarro Mandayo anunció que Alianza Lima presentará una queja formal ante la CONAR por el polémico arbitraje en Cutervo. El directivo señaló que, además de “dejar un precedente”, el club busca que se divulguen los audios del VAR para conocer cuál fue el criterio de Menéndez y la terna arbitral en la jugada en cuestión.