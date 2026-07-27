Alianza Lima obligado a ganar su próximo partido en la Liga 1 por una rotunda razón

Alianza Lima fue víctima de un mal arbitraje en el Torneo Clausura y, por ende, se complicó en la lucha por salir campeón de la Liga 1. A raíz de ello, los blanquiazules ahora no pueden darse el lujo de dejar escapar más puntos en su siguiente partido por un contundente motivo que, a continuación, te revelamos.

Hace poco la misma CONAR indicó que se debió sancionar un penal a favor de los íntimos durante el encuentro ante Comerciantes Unidos, lo que desató la furia, justificada, de la hinchada en Matute. Al margen de ello, el club debe centrarse en obtener un triunfo ante Alianza Atlético por la tercera jornada.

Esto debido a que, en lo que va de la Liga 1 2026, Alianza Lima no ha encajado dos partidos consecutivos sin ganar. Es decir, cuando ha empatado o perdido, se ha sabido reponer de forma inmediata con una victoria. Por ello, tiene la obligación de continuar con esta racha.

Además, si el equipo comandado por Pablo Guede no derrota a Alianza Atlético en el Estadio Alejandro Villanueva comprometerá aún más su lucha por salir campeón del fútbol peruano luego de tres años de sequía. Así que hay mucho en juego este sábado en Matute.

Alianza Lima vs. Alianza Atlético: hora y dónde ver

Alianza Lima recibirá a Alianza Atlético el sábado 1 de agosto desde las 8.00 p. m. de Perú en el Estadio de Matute. La transmisión del partido será vía Liga 1 MAX a través de DirecTV y Movistar Deportes para todo el territorio nacional.