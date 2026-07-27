0

Alianza Lima obligado a ganar su próximo partido en la Liga 1 por una rotunda razón

Alianza Lima debe ganarle de forma obligatoria a Alianza Atlético en Matute, en el Torneo Clausura, por una contundente razón.

Francisco Esteves
Alianza Lima obligado a ganar su próximo partido en la Liga 1.
Alianza Lima obligado a ganar su próximo partido en la Liga 1. | Foto: Liga 1 - X.
COMPARTIR

Alianza Lima fue víctima de un mal arbitraje en el Torneo Clausura y, por ende, se complicó en la lucha por salir campeón de la Liga 1. A raíz de ello, los blanquiazules ahora no pueden darse el lujo de dejar escapar más puntos en su siguiente partido por un contundente motivo que, a continuación, te revelamos.

Alianza Lima impacta con fuerte noticia sobre Piero Cari.

PUEDES VER: Alianza Lima impacta con fuerte noticia sobre Piero Cari: "El cuerpo técnico decidió..."

Hace poco la misma CONAR indicó que se debió sancionar un penal a favor de los íntimos durante el encuentro ante Comerciantes Unidos, lo que desató la furia, justificada, de la hinchada en Matute. Al margen de ello, el club debe centrarse en obtener un triunfo ante Alianza Atlético por la tercera jornada.

Esto debido a que, en lo que va de la Liga 1 2026, Alianza Lima no ha encajado dos partidos consecutivos sin ganar. Es decir, cuando ha empatado o perdido, se ha sabido reponer de forma inmediata con una victoria. Por ello, tiene la obligación de continuar con esta racha.

Además, si el equipo comandado por Pablo Guede no derrota a Alianza Atlético en el Estadio Alejandro Villanueva comprometerá aún más su lucha por salir campeón del fútbol peruano luego de tres años de sequía. Así que hay mucho en juego este sábado en Matute.

Alianza Lima vs. Alianza Atlético: hora y dónde ver

Alianza Lima recibirá a Alianza Atlético el sábado 1 de agosto desde las 8.00 p. m. de Perú en el Estadio de Matute. La transmisión del partido será vía Liga 1 MAX a través de DirecTV y Movistar Deportes para todo el territorio nacional.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Ex Deportivo Garcilaso negocia con Universitario para firmar contrato: "Está más cerca"

  2. Axel Cabellos, ex Sporting Cristal, remece el mercado y firmó por club campeón peruano: "Talento"

  3. Piero Quispe es nuevo fichaje de Universitario de cara al Torneo Clausura 2026

Banner promocional Circos

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano