Erick Osores rotundo con Federico Girotti tras rendimiento en Alianza Lima: "Mediocridad..."

Alianza Lima y Comerciantes Unidos igualaron 2-2 en un partido que dejó varias dudas, y uno de los nombres más señalados fue Federico Girotti. El atacante argentino fue titular en Cutervo, desperdició una ocasión muy clara de gol y, al término del encuentro, recibió una fuerte crítica del periodista Erick Osores, quien puso en entredicho su desempeño desde su llegada al conjunto blanquiazul.

Erick Osores dio fuerte comentario sobre Federico Girotti tras rendimiento en Alianza Lima

Durante el programa ‘Futbol en Ámerica: Primer Tiempo’, Osores aseguró que el atacante no ha demostrado el nivel esperado y sostuvo que su desempeño está muy lejos de justificar la fuerte inversión realizada por Alianza Lima para concretar su fichaje. Cabe recordar que el club íntimo desembolsó 1,6 millones de dólares por el 50 % de su pase.

"Así Girotti hubiera costado menos, no justifica su contratación. Es un jugador que ha mostrado una mediocridad ineludible, una mediocridad que no se puede disimular. Un delantero que la verdad a Alianza le sirve para correr y pelear, pero para eso no pagas un palo y medio", manifestó el reconocido periodista.

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Asimismo, Erick Osores fue aún más directo al responsabilizar a la dirigencia deportiva de Alianza por la incorporación del atacante argentino. "Claramente se equivocaron", sentenció, dejando en evidencia su desacuerdo con la apuesta realizada por el club victoriano.

Como si fuera poco, Girotti también se convirtió en tendencia en redes sociales tras desperdiciar una clara ocasión de gol frente a Comerciantes Unidos. Aunque la acción fue invalidada posteriormente por posición adelantada, el fallo del delantero generó una ola de comentarios entre los hinchas, que continúan divididos sobre su rendimiento en Alianza Lima.

¿Cómo le va a Federico Girotti en Alianza Lima?

Federico Girotti llegó a Alianza Lima como su flamante figura en la delantera procedente de Atlético Talleres de Córdoba; sin embargo, desde su llegada no ha logrado ser sobresaliente sobre el peruano Paolo Guerrero que también ocupa su puesto. Durante este 2026, el argentino ha disputado 14 partidos y solo logró anotar dos goles.