Universitario venció 2-1 a Alianza Lima y se ilusiona con salir campeón del fútbol peruano

Universitario de Deportes le dio una enorme alegría a todos sus hinchas alrededor del Perú debido a que obtuvo una importante victoria 2-1 sobre Alianza Lima, su clásico rival, por lo que mantiene intacta la ilusión de salir campeón del fútbol peruano esta temporada. Te contamos los detalles.

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Resulta que, a través de sus redes sociales, el conjunto merengue sorprendió a su afición notificando que vencieron al cuadro blanquiazul por la fecha número 13 de la Liga Nacional Juvenil 2026. Los goles fueron obra de Adriano Ponciano y Eystin Córdova.

“¡Gran triunfo merengues!”, publicó Universitario de Deportes. De esta forma vencieron a Alianza Lima y sumaron tres puntos sumamente importantes en la lucha por hacerse con el título nacional. No obstante, los íntimos siguen siendo líderes absolutos del campeonato.

Universitario venció a Alianza Lima.

Resulta que el cuadro de Matute tiene 30 unidades en la tabla de posiciones y es puntero del Grupo B, mientras que la ‘U’ marcha en el tercer lugar con 25 puntos. Por ello, los cremas necesitan más de un tropezón del eterno rival para llevarse el título a final de temporada.

Vale precisar que hay dos torneos en la Liga Nacional Juvenil, el sub-16 y sub-18, en el segundo Alianza Lima también es líder con 32 unidades y detrás, Universitario con 24. Asimismo, en la tabla acumulada, que mezcla ambas categorías, los blanquiazules se alzan en la cima.