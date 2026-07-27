¿Alianza Lima? Gianluca Lapadula reveló que lo llamaron otros equipos de la Liga 1: "Con más..."

Gianluca Lapadula vivió una noche de ensueño con Universitario de Deportes en la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. El delantero ítalo-peruano marcó su primer gol con camiseta crema en la victoria por 2-1 ante Cusco FC y mantiene a los hinchas ilusionados por su aporte en ofensiva, pese a que no se encuentra en su mejor estado físico.

Justamente, el ‘Bambino de Los Andes’ fue entrevistado tras su estreno en las redes y reveló los motivos por los cuáles decidió llegar al conjunto estudiantil, pero también dio a conocer un detalle que no pasó desapercibido: otros equipos de la Liga 1 también lo pretendían.

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Gianluca Lapadula reveló que otros clubes de la Liga 1 lo llamaron

En declaraciones para Universitario TV, Gianluca Lapadula reveló que recibió el llamado de otros equipos del torneo local, sin embargo, indicó que decidió aceptar la oferta de los merengues al considerar que se trataba de un proyecto más serio en comparación del resto.

Me llamaron también de otros equipos (de la Liga 1), pero creo que la ‘U’ fue la (propuesta) con más constancia. Además conocí a un montón de muchachos y fue importante para mi. A través de los muchachos conocí el equipo, también tengo amigos peruanos en Italia que me hablaron sobre la ‘U’, también mis primos me contaron que tiene mucha historia, ahí poco a poco me acerqué (al equipo) y me gustó, señaló Lapadula.

Trayectoria de Gianluca Lapadula

Clubes en Italia

Pro Vercelli (207-2008)

Ivrea (2008-2009)

Parma primera etapa (2009-2012)

Atlético Roma (2010-2011)

Ravenna (2011-2011)

San Marino Calcio (2011-2012)

Cesena (2012-2013)

Frosinone (2013-2013)

Parma segunda etapa (2013-2015)

ND Gorica (2013-2014)

Teramo (2014-2015)

Pescara (2015-2016)

AC Milan (2016-2018)

Genoa (2017-2020)

Lecce (2019-2020)

Benevento (2020-2022)

Cagliari (2022-2025)

Spezia (2025-2026)

Universitario de Deportes (2026-presente)

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario de Deportes?

Los dirigidos por el profesor Héctor Cúper volverán a los campos de juego el próximo domingo 2 de agosto a las 6:30 p.m. (hora peruana), cuando visiten en el Inca Garcilaso de la Vega a Cienciano del Cusco, por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026.