Figura que pelea la baja en la Liga 1 tiene chances de emigrar al fútbol de Asia: "Documento enviado"

Club Deportivo Moquegua no la está pasando nada bien en el fútbol peruano, pues tras su ascenso, se encuentra peleando la baja. Actualmente se encuentra en la casilla 15 de la tabla acumulada de la Liga 1 2026 con 22 unidades, uno más que FC Cajamarca y Juan Pablo II, que también están luchando por no perder la categoría.

Sin embargo, dentro de los malos resultados, acaban de recibir una buena noticia pues una de sus figuras ha despertado el interés del fútbol asiático y podrían recibir una gran compensación económica por él. ¿De quién estamos hablando? Edgar Lastre, el extremo derecho ecuatoriano de 26 años que lleva ocho goles anotados con la camiseta moqueguana.

Gustavo Peralta reveló en 'Hablemos de Max' que el cuadro de Moquegua ya recibió la propuesta por parte de este club y que en estos momentos están decidiendo qué hacer con Lastre, por lo que pronto pueden haber novedades.

"Edgar Lastre, el jugador ecuatoriano de Deportivo Moquegua, que ha sido uno de los mejores jugadores del club moqueguano en la temporada, tiene una oferta concreta en este momento para irse al fútbol de Asia. Incluso un documento enviado desde el club de Asia al club moqueguano y que tendrán que tomar la decisión de qué hacer con el jugador, si lo ceden, venden o hacen la transferencia. Tiene la opción concreta y es una muy buena propuesta. Vamos a ver si termina aceptando", señaló el periodista.

Edgar Lastre es uno de los goleadores de CD Moquegua.

¿En qué clubes ha jugado Edgar Lastre y cuántos goles ha anotado?