Héctor Cúper dolido con la goleada que recibió Universitario ante Garcilaso: "No salió nada"

Héctor Cúper se mostró muy dolido por la goleada que recibió Universitario ante Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura de la Liga 1. El técnico argentino no tenía palabras para explicar cómo su equipo pudo recibir dos goles en los primeros minutos y, posteriormente, dar inicio a una interminable goleada por parte del elenco local.

En conversación con los medios, Cúper reconoció que nada de lo que se había planteado para este encuentro salió como estaba previsto, señalando que todo se desmoronó muy rápido.

Héctor Cúper se pronunció tras derrota de Universitario. Foto: Inka Digital TV

“Bueno, primero, no salió nada. Evidentemente, lo que intentamos hacer se desmoronó muy rápidamente porque creo que hemos cometido errores. Los errores que se cometen en un campeonato los cometimos en este partido”, fueron las primeras declaraciones del DT.

Cúper también reconoció que le preocupó que la ‘U’ no tuviera una reacción rápida y que recibiera estos tres primeros goles en la primera parte del compromiso, lo que fue devastador. “Lo que más me preocupó fue que no había reacción; es decir, como que no se vio un equipo. Es cierto que te hagan tres goles en diez minutos es terrible, pero lo que más me sorprende es esa falta de reacción que no tuvimos”.

Universitario perdió ante Deportivo Garcilaso por Torneo Clausura 2026.

En su análisis, el experimentado entrenador reconoció que el equipo cometió errores en la elaboración y precisión de los pases, situación que terminó pasándoles factura durante el desarrollo del partido. “Porque no es que nos equivocamos en defensa, no, no, no. Nos equivocamos en los pases, nos equivocamos en el lugar por donde teníamos que ir. Hemos perdido muchas pelotas por el medio y yo creo que todo eso lo hemos pagado”.

Finalmente, la cabeza del cuadro estudiantil señaló que la para por los amistosos FIFA será una buena oportunidad para levantar cabeza. “Y era una pena porque el equipo venía en una racha muy buena y este es un palo muy duro que, bueno, ya intentaremos resolver ahora en este parate que hay”.