ALERTA MÁXIMA en Walmart y Target: anuncian el RETIRO INMEDIATO Y VOLUNTARIO de los envases de un popular postre, ¿cuál es el motivo?

Un aviso de emergencia máxima puso en alerta a millones de compradores en Estados Unidos. La FDA anunció el inicio de un retiro del mercado que afecta a un popular helado de origen vegetal, vendido en las principales cadenas de supermercados del país. La medida, de carácter preventivo, busca resguardar la integridad de los consumidores luego de que se detectara un riesgo físico en los envases disponibles en establecimientos como Walmart, Target y Whole Foods.

Danone USA retira helado So Delicious Salted Caramel Cluster (medio litro) con caducidad hasta el 3 de abril de 2028.

Envases de postre helado vendidos en Walmart y Target fueron retirados del mercado por la posible presencia de material extraño

La medida afecta específicamente a ciertas unidades del postre helado sin lácteos So Delicious Dairy Free Salted Caramel Cluster. Según reportó la propia FDA, los productos retirados del mercado podrían incluir "piedras pequeñas y otros objetos duros" en su interior, lo que representa un peligro potencial de asfixia o cortes al consumir el alimento. La falla fue descubierta a raíz de reportes directos enviados por los propios consumidores, aunque ni el fabricante (Danone) ni la agencia federal precisaron la cantidad exacta de quejas recibidas.

Para identificar si tienes uno de estos envases en casa, revisa los datos clave del empaque distribuido en tiendas como Target USA, Walmart Estados Unidos u otros comercios del país:

Código SKU: 136603

Código UPC: 744473476138

Fecha de caducidad: 3 de abril de 2028

¿Qué deben hacer los consumidores de Walmart y Target ante esta alerta sanitaria de la FDA?

Hasta la fecha no se han registrado personas lesionadas. Sin embargo, las autoridades instan a la población a revisar sus congeladores y suspender inmediatamente el consumo del producto en caso de tenerlo. La empresa Danone confirmó que ya colabora activamente con los comercios minoristas para retirar definitivamente los lotes contaminados de los anaqueles.

Si adquiriste este artículo en Walmart o Target, puedes comunicarte con la línea de atención al cliente de So Delicious Dairy Free al 833-367-8975 o ingresar a su formulario web oficial (https://sodeliciousdairyfree.com/contact-us) para gestionar el reemplazo del producto o la devolución de tu dinero. Las autoridades aclararon que el resto de los sabores y lotes de la marca continúan disponibles para la venta con total seguridad.